Meteo, ecco dove nevicherà domani. Mercoledì gelido allerta dal Lazio alla Sicilia

ÔŁä Fiocchi attesi su città come: Potenza, Avellino, Isernia, Campobasso, non esclusi anche a Frosinone nel corso della mattinata e verso l'area dei Castelli Romani ÔŁä#neve #fuorinevica #meteo https://t.co/zn0n1WKixl — 3B Meteo (@3BMeteo) February 13, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva la neve. All'interno del flusso di correnti nord-occidentali che muove i sistemi perturbati dall'Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità, accompagnato da una, apporteràsulle regioni centro-meridionali, soprattutto sul versante tirrenico.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento.L'avviso prevede, dalla sera di oggi,al di sopra dei 100-300 metri, e sulla Sardegna al di sopra dei 600-800 metri, con apporti al suolo deboli, fino a moderati sulle zone più interne dell'Isola. Dal mattino di domani si prevedono, sull'Abruzzo e sul Molise, con apporti al suolo deboli; dal pomeriggio previste nevicate al di sopra dei 300-600 metri sulla, sulla, sullae, al di sopra dei 600-800 metri, sullae sui settori settentrionali della, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti sui versanti tirrenici della Campania meridionale, della Basilicata e della Calabria.Sulla base delle previsioni disponibili è stata valutata per domani allerta gialla sulla Basilicata, sulla Calabria, sulla Puglia meridionale, sul versante tirrenico centro-orientale della Sicilia. Permane l'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.