Meteo, ultimi giorni di sole e caldo: da metà settimana cambia tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il sole e le calde giornate degli ultimi giorni stanno per giungere al termine. Da metà settimana infatti, la situazione cambierà con nuove piogge.La redazione di iLMeteo.it, conferma condizioni di bel tempo e sole da Nord a Sud, oggi, salvo un po' di nubi basse, foschie e nebbie su alto Adriatico in mare, localmente sul Veneziano e sulla Pianura Padana. Altre nubi basse su alto Tirreno, Golfo Ligure, basso Tirreno, costa meridionale pugliese e anche in Toscana, tra Livornese e Pisano. Non sono attesi cambiamenti fino a mercoledì, con sole prevalente e locali nubi basse, foschie e nebbie, queste più diffuse sulle pianure del Nord e sulla Toscana centro-settentrionale. Ma novità arriveranno da metà settimana.Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, comunica, infatti, che l'alta pressione cederà progressivamente da metà settimana e, via via, in maniera più decisa nel corso del weekend. Già giovedì, insorgeranno venti meridionali più sostenuti, soprattutto sul Tirreno centro-occidentale, Sardegna e localmente al Sud, sul basso Adriatico. La sera giungeranno anche prime nubi e qualche pioggia su Sardegna e Ovest Piemonte. Per venerdì, temporali su Sicilia e localmente su Sardegna, qualche pioggia entro sera su Centro Ovest Alpi, Ovest Piemonte e Sud Calabria, sempre sole prevalente altrove.Giornata di sabato interlocutoria, con un aumento di nubi al Nord, ma con scarsi fenomeni o solo qualche debole piovasco la sera. Ampio soleggiamento sul resto del Paese. Ma un guasto più serio e generalizzato è previsto per domenica, quando una perturbazione atlantica più organizzata, metterà fine all'egemonia anticiclonica. Essa irromperà in maniera abbastanza irruenta sul Mediterraneo centrale producendo rovesci e temporali diffusi sul Centro Nord Italia, anche forti al Nord e su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Piogge anche su Campania e Lucania, meglio su basso Adriatico, settori ionici e Sicilia.Temperature piuttosto miti fino a mercoledì/giovedì, con valori di 4/6° oltre la media su tutto il Paese, previste in calo e più vicine alle medie del periodo da metà settimana.