Allerta protezione civile: domenica di temporali sulle coste delle Marche

ANCONA - Il servizio regionale della Protezione civile delle Marche ha diramato un nuovo allerta meteo. Valido 24 a partire dalla mezzanotte tra sabato 18 e domenica 19 maggio.L'allerta prennuncia l'arrivo di temporali, localmente anche di una certa intensità, sulle zone 2-4-6 in cui è divisa la Regione, in pratica tutti i tratti costieri. In arrivo, quindi, un'altra domenica tutt'altro che primaverile.