Maxi processo per Banca Marche: in tribunale c’è un ufficio speciale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Meno quattro giorni all’inizio del maxi processo sul default di Banca Marche. In tribunale, è tutto pronto: l’aula allestita per il dibattimento, la sala stampa e persino uno sportello dedicato interamente a una delle più grandi inchieste portate avanti dalla procura anconetana. È infatti nata, al piano terra del palazzo di giustizia di corso Mazzini, una sezione che si occupa in maniera esclusiva del processo che aprirà giovedì prossimo davanti al collegio penale.