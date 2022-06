Ci vediamo on line alle 10 nella nostra nuova home. Gli auguri del ct Mancini: «In bocca al lupo»

Ci siamo. Oggi entra in scena il nuovo sito del Corriere Adriatico e come ogni “prima” che si rispetti c’è l’adrenalina a mille, mista all’emozione del (nuovo) esordio. Ci aiuta l’incoraggiamento arrivato proprio alla vigilia, con un videomessaggio, dal commissario tecnico campione d’Europa Roberto Mancini. «Mi raccomando, sempre Forza Marche».

APPROFONDIMENTI NUOVO SITO Gli auguri del "Mancio": "In bocca al lupo Corriere... L'INSERTO "Destinazione Marche": la guida per un'estate tutta da...

Le sue parole stimolano il nostro orgoglio di avere lavorato tanto per creare una piattaforma su misura per le Marche e per i marchigiani e la consapevolezza di averci messo il cuore per rappresentare al meglio una terra meravigliosa con tutti i suoi protagonisti. Un milione e mezzo di persone innamorate come noi di questa regione. Ieri abbiamo scritto che il Corriere Adriatico con i marchigiani rappresentano una grande famiglia: ne abbiamo avuta contezza in queste ore, con tutti coloro che ci hanno contattato per dare forza e sostegno a questo progetto, che esordisce stamattina dalle ore 10. Un sito nuovo, che prenderà corpo e sostanza con il passare dei secondi, dove tutte le notizie saranno approfondite, raccontate, descritte con foto e video. Una casa viva e vivace, da cui le news si dirameranno sugli altri canali social: Facebook, Instagram, Telegram e Twitter.

Se non ci seguite ancora, seguiteci e capirete di cosa stiamo parlando. Abbiamo messo insieme la tecnologia più avanzata, abbinata al nostro caro giornale cartaceo che esce in edicola - tutti i giorni, dal 1860 - per offrire ai marchigiani un’informazione a 360 gradi. I tempi cambiano e il Corriere Adriatico non solo segue il cambiamento, ma lo anticipa. Ogni settimana ci sarà un podcast firmato dal nostro direttore Giancarlo Laurenzi, tutto da ascoltare. Si intitola “Voce in capitolo” e in questo spazio verranno ospitati i marchigiani che fanno grande questa regione.

Un colloquio dove affiorerà il senso della marchigianità più alta, pronta a lottare anche quando le difficoltà appaiono insormontabili. Il nuovo sito è snello, semplice, intuitivo. Basterà entrare nella home per capire subito dove andare e quali notizie leggere. Ma soprattutto non è un sito anonimo: tutti i giornalisti del Corriere Adriatico si sono raccontati in una breve bio e ci hanno messo (letteralmente) la faccia, con una foto che accompagna le parole. Servirà per entrare ancora più in simbiosi, per essere pronti ad accogliere suggerimenti, spunti e notizie. Troverete anche le mail a cui fare riferimento, gli spazi per commentare, le sezioni dove approfondire.

Un cambio d’abito, ma sartoriale, che arriva con l’estate e porta con sè le emozioni della stagione più bella e più attesa dell’anno. Un augurio che il nuovo sito diventi così: un appuntamento fisso quotidiano, da leggere appena possibile. Come quella telefonata alla mamma che non manca mai.

Ultimo aggiornamento: 00:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA