Ecco il bonus bici per 7 città: il 3 novembre c’è il click day. Come fare

ANCONA - Dopo sei mesi di attesa finalmente arriva la fumata bianca per il bonus bici. Il ministero ha dato il via all’applicazione del rimborso per l’acquisto di biciclette e veicoli elettrici che avverrà attraverso un click day fissato per il 3 novembre. Per richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati, i beneficiari possono registrarsi sull’applicazione web dedicata al “Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020” dal 3 novembre, cioè a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il buono mobilità è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, hoverboard e segway) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Nelle Marche ne hanno diritto i cittadini residenti in sette città: Ancona, Pesaro, Urbino, Fano, Macerata, Fermo e Ascoli. Il ministero ha previsto due fasi: in una sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa, mentre nella seconda il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili.



I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica possono accreditarsi sull’applicazione web dal 19 ottobre. Chi avrà acquistato un bene o servizio di mobilità previsto dal decreto fino al giorno prima dall’attivazione dell’applicazione web riceverà il rimborso con un bonifico, chi non l’avrà ancora fatto otterrà un “buono mobilità” che consegnerà al negoziante, il quale sarà poi rimborsato dal Ministero.



Il buono mobilità può essere richiesto una sola volta e per l’acquisto di un solo bene o servizio tra quelli di seguito elencati: biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita; handbike nuove o usate; veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come monopattini, hoverboard, segway. I buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.



Dal 4 maggio fino al giorno antecedente a quello di inizio operatività dell’applicazione web, basta presentare la fattura o lo scontrino parlante dell’acquisto effettuato per ottenere il rimborso del 60% , fino ad un massimo di 500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA