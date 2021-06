Marche, zona bianca dal 21 giugno. Mai così pochi contagi di Coronavirus da ottobre

ANCONA - Il primo ottobre erano 28, il giorno successivo 42. Le Marche hanno dovuto attendere otto mesi prima di contare un numero di nuovi casi Covid così basso, domeniche e giorni festivi compresi. Ieri il servizio Sanità della Regione ha comunicato che con gli ultimi test effettuati sono stati individuati 34 positivi in tutto il territorio: un dato che fa scendere ulteriormente l’incidenza a 42,4 casi ogni 100mila abitanti.

Ben al di sotto dei 50 che servono per conquistare la zona bianca, che a questo punto può considerarsi già pronta a partire dal 21 giugno.



Il report

La buona notizia è arrivata nel giorno della riapertura dei ristoranti anche al chiuso, sia a pranzo sia a cena, e della ripartenza dello sport alla presenza di spettatori e tifosi anche se solo nelle strutture esterne. Un passaggio importante sancito da una diminuzione consistente dei contagi e di un conseguente calo di tamponi effettuati e richiesti. Dei 34 nuovi positivi individuati 14 sono in provincia di Pesaro Urbino, 11 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata. Sono stati testati 2.335 tamponi: 1.031 nel percorso nuove diagnosi (di cui 319 nello screening con percorso Antigenico) e 1.304 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 3,3%). La frenata del virus in regione è evidente anche dalla situazione che viene monitorata quotidianamente nelle strutture sanitarie: nelle Marche sono scesi a 126 i ricoverati per Covid, con meno 11 pazienti rispetto alla giornata precedente.. I pazienti in terapia intensiva sono 23 (-4), quelli in semi intensiva 44 (-2), quelli in reparti non intensivi 59 (-5). Ieri è stata segnalata una sola persona in osservazione al pronto soccorso (dell’ospedale di Macerata), mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 91.



Il totale dei casi

I positivi in totale in regione sono 3.605, di cui 3.479 in isolamento domiciliare (gli altri sono ricoverati), mentre le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 5.529. I dimessi-guariti dall’inizio della pandemia salgono a 96.094. Si è registrato invece il decesso di un paziente over 50: all’ospedale di Torrette di Ancona è morto un 58enne di Urbino, con patologie pregresse. E scattano oggi nelle Marche, i Vax days per gli studenti delle quinte superiori chiamati a sostenere gli esami di maturità. Cinque giorni di vaccinazioni fino a domenica 6 giugno nei punti vaccinali individuati dalla Regione. I ragazzi interessati dovranno presentarsi, sulla base dell’ordine alfabetico dei cognomi stabilito, dalle ore 8 alle 18.30, senza bisogno di prenotazione. L’opportunità di vaccinarsi, ricorda l’assessore alla Salute Filippo Saltamartini, «viene offerta a 13.600 ragazzi impegnati nell’esame finale del proprio percorso scolastico superiore. È un’occasione da cogliere e un gesto di responsabilità per contribuire, tutti assieme, a immunizzare la popolazione, riprendendoci, con responsabilità e la coerenza di comportamenti corretti, che non dovranno comunque mai venire meno, una normalità di vita sociale ed economica che avevamo perso a causa del Covid». Saltamartini ricorda anche che si sta procedendo con l’attivazione dei vari slot e che «è in corso di elaborazione la programmazione per rifornire le aziende che vorranno procedere alla copertura dei lavoratori, compresi quelli del settore delle imprese turistiche e verrà avviata la prenotazione da 16 a 39 anni».

