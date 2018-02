Arriva anche nelle Marche "You Pol", l'app contro il bullismo e lo spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Arriva anche nelle Marche una “app” collegata alla polizia per combattere bullismo e spaccio di droga.Si chiama “You Pol” e può essere scaricata su smartphone e tablet da Aplle Store e Play Store. Pemetterà con un clic di segnalare episodi di bullismo e di spacciio di droga garantendo la’nonimato del denunciante. «Ma il cellulare di chi scarica l'app - ha rassicurato Cinzia Nicolini, vice questore aggiunto di Ancona- non è controllato». L’app fa riferimento al capoluogo ma sarà attivo per tutta la regione: le segnalazioni saranno raccolte ad Ancona e poi smistate.