Frenquellucci, grillina a fianco di Ricci: «Io ci metto la faccia, ma con cautela»

di Simonetta Marfoglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo lavorato bene con l’impegno di tanti: Pesaro studi era un tema che ci stava a cuore. Abbiamo parlato con Bonisoli, con il rettore Stocchi, con la senatrice Montevecchi. Aspettavamo solo il momento giusto per presentare la mozione in consiglio comunale. Non volevamo mollare l’osso».«Sinceramente l’approvazione del documento ha sorpreso anche noi. Pensavamo venisse bocciato, o meglio che il Pd lo respingesse e l’opposizione votasse con noi. Invece si è capovolto il risultato. Mi dispiace per la Lega e gli altri che con la loro astensione hanno perso un’occasione per lavorare per il bene comune. Si vede che per loro è più facile distruggere che costruire. Ma sa cosa mi ha veramente spiazzato?».«La telefonata il giorno dopo della segreteria del sindaco che mi fissava un appuntamento».«Non sono una sprovveduta. So come funziona la politica. E ci metto la faccia».«Ce lo state ripetendo tutti come se noi 5 Stelle fossimo Alice nel paese delle meraviglie. Quando ho avuto la proposta mi sono confrontata con gli attivisti e abbiamo deciso di portarla avanti. Quella sera abbiamo fatto l’una, ero sfinita: è una responsabilità grossa e mi sento tutto il peso di questa responsabilità. Ma l’idea che realtà politiche diverse possano lavorare insieme nell’interesse dei cittadini vi pare davvero così assurda? Abbiamo in piedi un progetto: se non si porta avanti fallisco io ma fallisce anche il sindaco».