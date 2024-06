Nelle Marche si vota per l’Europa e per 148 Comuni: al voto il 15,41% degli elettori

Il primo giorno di elezioni si chiude con un'affluenza nelle Marche del 15,41%. Non è poco, se consideriamo che i seggi sono rimasti aperti dalle 15 alle 23.

Parlamentari, sindaci ed ex sindaci, consiglieri regionali, politici di lungo corso. E poi un esercito di candidati pronti a sfidarsi per indossare la fascia tricolore e occupare uno scranno in consiglio comunale. Tra Europee e Amministrative le Marche mettono in campo lo stato maggiore della politica con l’obiettivo primario di riuscire a mandare a Bruxelles almeno un rappresentante dei 22 in corsa, cosa che non avviene da un ventennio. Poi c’è la partita dei futuri sindaci, con 7 Comuni sopra i 15mila abitanti o capoluoghi di provincia come Urbino dove è previsto il ballottaggio (ma ad Ascoli e a Potenza Picena si andrà al turno secco con due candidati) ed altri 141 che si contenderanno i Municipi direttamente al primo turno. Ma andiamo con ordine.

La partita delle Europee

TRA I CANDIDATI ALLE EUROPEE ANCHE GIOVANNA BASILE (M5S)

Nel grafico qui sopra manca la candidata del Movimento 5 Stelle Giovanna Basile: economista, con un master di secondo livello in Diritto Europeo, ha deciso di candidarsi con i pentastellati di Giuseppe Conte e di mettere a disposizione la sua professionalità.

Per le Europee le Marche sono inserite nella Circoscrizione centrale con le big Lazio e Toscana assieme alla più piccola Umbria. Si voterà in tutti e 225 Comuni della regione in 1.572 sezioni allestite nei seggi dislocati nel territorio. Sono 1.281.283 i marchigiani aventi diritto al voto (623.660 uomini e 657.623 donne) che si potranno recare alle urne oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23: quindici dei 76 eurodeputati italiani che siederanno al Parlamento di Bruxelles saranno eletti in questa Circoscrizione, con sistema proporzionale. Secondo il più fausto dei pronostici almeno uno dei 22 candidati in corsa nelle Marche potrebbe riuscire a centrare l’obiettivo, con due la regione avrebbe fatto Bingo ma si tratterebbe di una congiuntura astrale eccezionalmente favorevole al territorio, vista la composizione della Circoscrizione stessa. Al netto del risultato delle urne, il test delle Europee farà da mappatura per i partiti che il prossimo anno dovranno confrontarsi con le Regionali alla scadenza dei cinque anni del primo governo di centrodestra guidato da Francesco Acquaroli.

Il test delle Amministrative

Il voto delle Comunali invece è frastagliato in 148 paesi, di cui 142 non arrivano a 15mila abitanti, per un totale di 628.925 elettori (308.313 uomini e 320.612 donne).

Anche la tornata amministrativa offrirà agli schieramenti, da una parte un importante quadro sull’orientamento politico dei marchigiani e dall’altro l’opportunità di ribaltare l’egemonia politica di Pesaro, seconda città delle Marche. Il sindaco uscente Matteo Ricci è impegnato nelle Europee e il passaggio di testimone è andato al consigliere regionale Pd Andrea Biancani sostenuto da sette liste. Il centrodestra lo tallona con Marco Lanzi appoggiato da sei liste, centrodestra e liste civiche, quindi c’è Pia Perrici (unica candidata donna sostenuta da una lista) e Fabrizio Oliva sostenuto da una lista civica. Interessante sarà il voto di Fano con il dopo Seri (centrosinistra) che vedrà fronteggiarsi l'uscente vicesindaco Cristian Fanesi (Centrosinistra e civiche), Luca Serfilippi, consigliere regionale della Lega e Stefano Marchegiani sostenuto (Movimento 5 Stelle e civiche).

Urbino ha ottenuto il riconoscimento di co-capoluogo di provincia con regole per i comuni sopra i 15mila abitanti, ma i residenti sono in numero minore: ciò ha permesso a Maurizio Gambini (centrodestra e civiche) di correre per un terzo mandato. Lo sfidano Federico Scaramucci (Centrosinistra, M5s e civiche) e Francesca Maria Crespini (lista civica). Ad Ascoli saranno due i candidati a sindaco a sfidarsi con un turno secco, prima volta nella storia della città: l'uscente Marco Fioravanti (centrodestra) sfidato da Emidio Nardini (centrosinistra).

In odore di ballottaggio Osimo con tre candidati in lizza: Michela Glorio (Centrosinistra, Movimento 5 Stelle e civiche), Francesco Pirani (FdI e liste civiche e Sandro Antonelli (liste civiche tra cui alcune sostenute, senza simbolo, da Fi e Lega). A Recanati, altra sfida a tre: l'uscente Antonio Bravi (Centrosinistra allargato), Emanuele Pepa (Centrodestra) e Francesco Fiordomo (Liste civiche). Anche a Potenza Picena un turno unico con la sfida tra l'uscente Noemi Tartabini sostenuta dal centrodestra e l'ex parlamentare Pd Mario Morgoni.