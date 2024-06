ANCONA Il meteo ci ha messo lo zampino. In un sabato da mare con temperature intorno ai 30 gradi - nell'Ascolano si sono sfiorati addirittura i 34 gradi - c’è chi ha preferito le spiagge alle urne. I marchigiani che ieri hanno espresso il proprio voto per le elezioni europee sono stati il 15,69% del totale. La provincia più virtuosa è stata quella di Pesaro che ha superato il 18%, seguita da quella di Ascoli Piceno (17,89%), da quella di Macerata (15,05%), di Ancona (14,62%) e da quella di Fermo (12,32%).

I precedenti

Tuttavia, un confronto diretto con la tornata 2024 non è ancora possibile: cinque anni fa, infatti, si era votato in una sola giornata (quella di domenica 26 maggio), mentre stavolta si raddoppia. Inoltre, non pesa certo solo il meteo, visto che l’astensione dalle urne - causata dalla disaffezione dalla politica ancor più che dal trend del clima - è un fenomeno tutt’altro che stagionale.

Alle Politiche del 3 marzo 2018, alla fine di una settimana di neve e gelo, nelle Marche i cittadini al voto furono il 77%. Nelle ultime Regionali del 20-21 settembre 2020, vinte dal centrodestra con Francesco Acquaroli, avevano votato poco meno di sei elettori su 10 (59,8%) nonostante per il Covid si fosse tornati alle urne aperte anche il lunedì. È stata l’ultima tornata elettorale in cui si è votato su due giorni: nella seconda giornata, ad urne aperte dalle 7 alle 15, la percentuale dei votanti si assestò sul 17%. Se un minimo confronto è possibile, in queste Europee siamo più o meno in linea. Proseguendo nel trend elettorale, non è andata meglio nelle mezze stagioni. Alle Politiche del 2022 si votò domenica 25 settembre e l’affluenza registrò un crollo, con un dato regionale al 68,39%, ben nove punti in meno della tornata elettorale omologa del 2018. Una disaffezione al voto che si va profilando anche in questa tornata europea. C’è tempo anche oggi, dalle 7 alle 23, per recarsi ai seggi. Il secondo round elettorale ribalterà il risultato?