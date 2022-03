ANCONA - Lo sciopero dell'autotrasporto proclamato a tempo indeterminato in Spagna si ripercuote sulla pesca delle vongole nelle Marche. Le vongolare di Ancona si sono fermate perché non riescono ad inviare i molluschi in Spagna, Paese che importa l'80% delle vongole marchigiane. Proteste e tafferugli nella zona Franca di Barcellona e al porto di Tarragona dove i camion sono stati bloccati dai picchetti.

