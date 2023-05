Marche alla ribalta a Parigi per presentare il nuovo volo: protagoniste al Concorso equestre di Roma

Le Marche si preparano a salire su due palchi internazionali di grande prestigio: per la prima volta la Regione parteciperà come partner della Fise (Federazione italiana sport equestri), alla 90° edizione del Concorso internazionale di salto ostacoli di Piazza di Siena a Roma che dal 25 al 28 maggio porterà il gotha dell’equitazione mondiale a Villa Borghese. Prima, il 9 maggio, le Marche saranno protagoniste alla serata evento organizzata all’Ambasciata italiana a Parigi con tutti i maggiori tour operator francesi per presentare il volo Ancona-Parigi attivo dal 29 maggio prossimo.

Vacanze-lampo e ponti, quante occasioni al volo. Partenze dal Sanzio: ecco destinazioni e prezzi

Le due iniziative sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa alla quale erano presenti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, assessore al Turismo, il presidente della Fise Marco di Paola, il direttore dell’Atim Marco Bruschini, il direttore del Coni Marche Fabio Luna, il presidente regionale Fise Gabriella Moroni, il direttore dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini Alberto Mazzoni.

«Stiamo lavorando su questa nuova dimensione – ha spiegato il presidente Acquaroli - che ci proietta al di fuori dei consueti circuiti in cui di solito si operava. Oggi presentiamo due belle opportunità che ci vogliamo giocare al meglio perché, visti i numerosi riscontri che stiamo avendo, ci sentiamo pronti ad affrontare questa sfida. Le iniziative già messe in campo stanno avendo dei risultati, come testimoniano i numeri raggiungi, ma non ci accontentiamo e sappiamo che possiamo fare sempre di più. La nostra presenza a Roma così come il volo su Parigi sono grandi novità, ogni nuovo obiettivo è un punto di partenza per implementare la promozione delle Marche». I