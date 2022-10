Vodafone grazie al 5G porta la banda ultralarga: la tecnologia Fwa arriva in 23 comuni delle Marche

ANCONA - Grazie al 5G Vodafone porta la banda ultralarga anche nei piccoli comuni che potranno così beneficiare di un livello di servizio paragonabile a quello delle grandi città, per dare a tutti i cittadini ed alle aziende le stesse possibilità di connessione, ovunque si trovino: dalle grandi città ai piccoli centri, fino ai borghi più remoti del Paese.

Da oggi la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) 5G è disponibile in 1.500 comuni in tutta Italia, 23 nelle Marche ed, entro marzo 2023, in ulteriori mille comuni per un totale di più di tre milioni di case.

I clienti avranno a disposizione il servizio FWA 5G con velocità fino a 300 Mbps, mentre per le imprese di piccola e media dimensione è disponibile il servizio FWA 5G con velocità fino a 500 Mbps. Per l’acquisto dell’offerta FWA 5G le imprese ed i professionisti potranno beneficiare dei voucher connettività previsti dal “Piano Voucher per le Imprese” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico.

“La digitalizzazione accelerata dalla pandemia ha cambiato i comportamenti dei cittadini, rendendo l’accesso alla banda ultralarga una condizione imprescindibile di cittadinanza - afferma Gianluca Pasquali, Direttore Consumer di Vodafone Italia. Arrivando a portare la nostra connettività di alta qualità in più di 3 milioni di case con la tecnologia FWA 5G entro il prossimo marzo, vogliamo dare un nuovo potente strumento nelle mani dei cittadini e un contributo tangibile per unire il Paese attraverso il digitale”.

“Portando la banda ultralarga alle imprese e ai professionisti anche nei centri più piccoli abbiamo voluto dare un contributo alla digitalizzazione del tessuto produttivo del Paese – aggiunge Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia. La stessa disponibilità di servizi in banda ultralarga apre nuove opportunità di sviluppo delle economie locali. Per le imprese – che possono accedere al voucher connettività del Mise – si tratta di un’occasione unica di modernizzazione e sviluppo”.

Lavorare da remoto utilizzando applicazioni di collaboration e in cloud senza rallentamenti, guardare film in alta definizione e creare contenuti live in HD da diversi dispositivi contemporaneamente, utilizzare piattaforme di gaming online con un’esperienza di gioco senza pari. Sono solo alcune delle applicazioni rese possibili dal nuovo standard tecnologico FWA 5G di Vodafone: tutte le persone che vivono nei piccoli borghi e nelle aree sub urbane del Paese possono avere accesso a esperienze finora abilitate solo nei grandi centri urbani, con un impatto rilevante sulla coesione sociale dei territori.