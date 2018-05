Vitalizi da tagliare, solo tre favorevoli: caos in Consiglio Ecco chi sono i "ribelli"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA . Difficile rinunciare ai privilegi. E dire che tutti i partiti in Regione sbandierano a destra e a manca proposte di legge per rivedere, ridurre, trasformare, rimodulare l’entità dei vitalizi: tranne poi trovare ogni pretesto per congelare il dibattito a tempo indefinito. Un esempio? La norma firmata Pd doveva essere portata al vaglio del consiglio regionale «Il prima possibile»: lo prometteva al Corriere Adriatico Fabio Urbinati, che ha studiato «mesi per elaborare una proposta di peso». Peccato fosse il 2016 e da allora quel documento è bloccato in commissione assieme ad altre due pdl. Non solo.