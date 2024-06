ANCONA Metti un ministro a Torrette. Arriva sul filo d’una campagna elettorale alle battute finali, Anna Maria Bernini, responsabile di Università&Ricerca e fede azzurra. Arriva di nero vestita, il rigore addolcito dallo smerlo della camicia e sdrammatizzato dalle sneaker bianche. Saluta il mondo che le ruota intorno, nello spazio d’un incontro, blindato, in via Conca. Premette: «Il sindaco Silvetti che mi ha invitato qui rischia grosso. Sono un tipo sincero».

APPROFONDIMENTI LA CONVENTION La prof Berardi (Clinica Oncologica Torrette) a Chicago: dossier contro i tumori, i pazienti nutriti bene hanno più chance di guarire

Vorrebbe, con levità, prendere le distanze dalla propaganda di bandiera. Stringe mani, fa il giro del tavolo circondato di camici, s’allunga fin dove può. Non tralascia alcuno: la triade dei direttori dell'azienda universitario-ospedaliera, Gozzini-Martini-Cocco, i capi dipartimento Ciavattini, Balercia, Riccio, Giovagnoni, Tavio, D'Errico, il preside di Medicina Silvestrini. È la combinazione che conta.

Il target

Si accomoda là dove siede Chiara Biondi, identico campo d’azione il loro, che rimarca confidenza e disponibilità: «Siamo sempre in contatto». Evidenzia un elemento, l’assessora regionale: «Non siamo in target con l’Europa». Si riferisce ai tempi, dilatati, che separano la formazione e l’immissione sul mercato d’un camice bianco. Il sottosegretario della presidenza della Giunta regionale Aldo Salvi anticipa: «Stiamo sperimentando un nuovo modello dell’emergenza». Anche lui vorrebbe battere cassa, ma con il glamour d’una primadonna la Bernini rispedisce la richiesta al mittente: «Qui la competenza è del referente della Sanità». Il nome di Orazio Schillaci ricorre con la sacralità di un mantra, con la cadenza di un tormentone. S’impegna, la ministra: «Mi confronterò con lui». È la promessa che fa a Gozzini sulla sua provocazione d’esordio: «Quanta valenza ha l’integrazione di questa azienda?». Mette in linea, il dg, formazione, ricerca, cura e giunge alla sintesi del fare eccellenza. Chiede, e si chiede: «Quanto è dimensionato questo valore? C'è la possibilità di avere risorse più adeguate?». Ci scappa persino il lapsus freudiano: il direttore generale le si rivolge chiamandola assessora. Risolve l’imbarazzo con una buona dose d’ironia: «Un incubo: è sempre presente, l'assessore, anche quando non c'è». Saltamartini è il convitato di pietra, e scatta una risata di gruppo. Silvetti, accompagnato da due della sua squadra, Battino e Caucci, vola alto sul simbolo: «Grazie di esserci, per noi è sempre l’ospedale di Ancona».

La formula

Sfugge all’incanto dell’enfasi Tavio, che fu protagonista nelle trincee del Covid: «Dopo sei anni abbiamo bisogno di medici veri, che sappiano mettere le mani sulla pancia di un paziente». Sollecita i ragazzi a uscire dalle biblioteche e i prof a fare lezione in corsia. Una formula, la sua, che potrebbe essere una idea, larga e concreta, per debellare le liste d’attesa. Se la passerella va usata per prendere posizione, il miglior momento è questo, il miglior posto è qui. Sfrutta la combinazione virtuosa, la Bernini: «Il consiglio dei ministri ha appena varato un decreto legge per abbatterle». Alza il tiro: «Il tetto di spesa per il personale sanitario a partire dal 1° gennaio 2025 verrà abolito».

Le cifre

Sui numeri entra in scena il preside: «Quest’anno contiamo 410 matricole, nel 2016 erano 180». La ministra ricorda i 23 milioni messi a disposizione per aumentare l'offerta formativa e in prospettiva, entro il 2030, giungere a 30mila accessi in più. A un patto: la quantità non comprometta la qualità. La parola passa a Riccio, virtuoso della chirurgia della mano, che ribadisce il binomio risultati-performanti e integrazione. Giovagnoni, direttore di Scienze Radiologiche, punta sulla carenza di vocazioni: «Tra cinque anni non avremo più radioterapisti ed esperti di medicina nucleare». Procede al motto: incentivare i giovani e rendere attrattive le scelte. D’Errico va sul terreno ardito dei crediti sbilanciati. «Si insiste troppo sul primo triennio». Balercia, la voce dell'ospedaliero, rafforza la logica di compenetrazione tra cura e ricerca. La passerella resta sullo sfondo.