La Fortuna bacia le Marche: centrati due "5" al Superenalotto da 18mila euro ciascuno. Ecco dove

La Fortuna bacia ancora le Marche, che si confermano protagoniste al SuperEnalotto: nel concorso dell'8 settembre, sono stati centrati due “5” del valore di 18.553,94 euro ciascuno.

Le giocate vincenti sono state convalidate nell'edicola Vittori di via Cesare Battisti 109, ad Amandola (FM), e nel bar tabaccheria Micozzi di via Spalato 131 a Macerata. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 269 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. Le Marche, dunque, si confermano terra fortunata con l'ultima sestina vincente arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM).