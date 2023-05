Comunali Marche, i seggi si chiudono con il 57,12% dei votanti: in linea rispetto alle ultime elezioni. Ancona città cresce.

ANCONA - Seggi chiusi. Inizia lo spoglio nelle sezioni delle Marche per eleggere 15 nuovi sindaci tra cui il sindaco del capoluogo di regione, Ancona. Alle 15 l'affluenza al voto è stata del 57,12%, in linea con le ultime elezioni dove i votanti sono stati il 58,76%. Un dato, quello marchigiano, in leggera flessione rispetto a quello nazionale (59,16%). Per il dato provinciale: ad Ancona ha votato il 55,53% (56,61% nella precedente tornata elettorale), ad Ascoli il 63,68% (65,34%), a Fermo il 58,90% (62,73%) e a Macerata il 51,29% (57,39%). A livello cittadino, il capoluogo dorico ha registrato un'affluenza del 54,95% in lievissimo aumento rispetto alle ultime elezioni quando l'affluenza ai seggi è stata del 54,60%.

LA GIORNATA DI DOMENICA 14 MAGGIO

Si è chiusa la prima giornata di voto nelle Marche e crolla l'affluenza alle urne, rispetto alle elezioni precedenti. Fino alle 23 si è recato nei seggi il 44,09% degli aventi diritto contro il 58,76% della precedente tornata elettorale: è un dato più basso anche di quello nazionale (46,45%). Il dettahlio nelle province: ad Ancona ha votato il 42,86% (56,61%), ad Ascoli il 49,04% (65,34%) ma manca sempre il dato di Grottammare, a Fermo il 45,66% (62,73%) e a Macerata il 41,25% (57,39%).

ORE 19 - L'affluenza la voto nelle Marche alle 19 è arrivata a sfiorare il 35%, esattamente 34,92%, ma manca il dato delle 15 sezioni di Grottammare che non sono pervenute. Affluenza in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando alla stessa ora si è arrivati al 40,99%. Il dettaglio nelle province: ad Ancona alle urne è andato il 34,03% degli aventi diritto al voto (39,80% nella precedente tornata elettorale), ad Ascoli il 40,23% (47,33%) ma manca sempre Grottammare, a Fermo il 36,62% (43,51%) e a Macerata il 35,42% (42,08%)

ORE 12 - Dai primi dati nelle Marche, alle ore 12 di oggi (domenica 14 maggio), la percentuale alle urne è stata del 12,98%. Il dettaglio nelle province: Ancona 12,32% (era il 17,64% nel 2018), Ascoli 16,23%, Fermo 14,25% e Macerata 11,01%.

Una percentuale più bassa rispetto a quella italiana, 14,21%. L'affluenza è più bassa anche rispetto alle precedenti comunali del 2018, 18,43% quando però si era votato in due giornate.





IL VOTO AD ANCONA

L’affluenza alle urne degli anconetani chiude la prima giornata elettorale con il 42,19% di votanti. Urne ancora aperte fino a oggi alle 15. Per ora si conferma il trend in negativo rispetto alle ultime amministrative del 2018, seppure va tenuto conto del fatto che si svolsero in un’unica tornata (10 giugno). Quindi per un confronto più attinente bisognerà aspettare il dato finale di oggi. Ma intanto si possono prendere a parametro i tre step di rilevamenti.



Il confronto



Alle 12 di ieri aveva votato il 12,32% degli aventi diritto, contro il 17,63% del 2018 (nel 2013 votarono alle 12 il 9,99%). Alle 19 la percentuale è salita al 33,81%. Alla stessa ora nel 2018 aveva votato il 38,25% (contro il 30,53% del 2013). Infine alle 23 il 42,19% contro il 54,59% delle ultime amministrative (alle 23 della prima giornata di voto nel 2013 il 40%). Tra l’attuale tornata elettorale per l’elezione del sindaco e quella precedente si registra un sostanziale collasso di voti, ma guardando a 10 anni fa il dato appare piuttosto allineato. Normalmente sono i weekend primaverili di sole e le prime giornate di mare a tenere lontani gli elettori dalle urne. Mentre stavolta sembra che neanche la domenica di maltempo abbia contribuito a favorire la partecipazione alle urne. Tutto sta a vedere come si svolgerà la giornata di oggi, considerato che si tratta di un lavorativo e i seggi chiuderanno alle 15.



Gli altri precedenti



Uno sguardo alle passate tornate elettorali, le ultime politiche 2022: turno unico, election day domenica 25 settembre. Urne chiuse alle 23, gli anconetani al voto sono stati il 67,97% degli aventi diritto. Rispetto al 54,59% delle amministrative 2018 un bel balzo in avanti. Ovviamente c’è da considerare che tra politiche e amministrative si registra sempre un comportamento diverso degli elettori, con uno stacco di vari punti percentuali che si registra frequentemente tra le due tipologie di tornate. Le regionali del 2020 chiusero la prima giornata di voto (domenica 20 settembre) con il 42,96% di affluenza alle urne. Anche qui un bel divario rispetto al dato odierno delle 23. A conferma dell’emorragia di votanti che si sta manifestando. Il dato finale delle due giornate di voto alle amministrative del 2013 aveva toccato il 58,18%. Quasi 4 punti percentuali in più rispetto al 2018. Segno che la curva della partecipazione può ancora risalire.