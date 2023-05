ANCONA - Tutti i fari sono puntati su Ancona. Non solo perché sarà l’unico capoluogo di regione in Italia al voto oggi e domani (con eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio per i Comuni sopra i 15mila abitanti), ma anche perché il centrodestra a trazione Fratelli d’Italia cercherà di espugnare la roccaforte rossa per rafforzare quell’asse che da Palazzo Chigi passa per la Regione e si vorrebbe far arrivare fino a Palazzo del Popolo.

Il banco di prova



Una partita che trascende i confini locali e questo spiega la calata di big senza precedenti - dalla premier Giorgia Meloni, insieme ai vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, alla leader del Pd nazionale Elly Schlein - che ha animato la campagna elettorale dorica. A tenere il vessillo del centrosinistra c’è Ida Simonella, assessora al Bilancio dell’uscente giunta Mancinelli, sfidata da Daniele Silvetti, che è riuscito a far convergere su di sé il centrodestra. Nell’agone anche Enrico Sparapani (M5S), Francesco Rubini (civica), Roberto Rubegni (Europa Verde) e Marco Battino (civica). Ma non sarà Ancona l’unico Comune sopra i 15mila abitanti chiamato ad eleggere sindaco e consiglieri. A Falconara c’è il poker, con la prima cittadina uscente Stefania Signorini a caccia della riconferma e tre sfidanti: Annavittoria Banzi, sostenuta da centrosinistra e M5S, Anna Grasso (civica) e Marco Baldassini (civica). A Porto Sant’Elpidio, nel Fermano, il centrodestra non è riuscito a compattarsi e Gian Vittorio Battilà, sostenuto da FI e Lega, se la vedrà con Massimiliano Ciarpella, apoggiato di FdI e Udc. Il centrosinistra unito schiera invece l’ex parlamentare Paolo Petrini, già sindaco della città dal 1997 al 2003.



Le partite



L’ultimo dei Comuni marchigiani sopra i 15mila abitanti chiamato alle urne è Grottammare, nell’Ascolano, che vedrà quattro competitor per il testimone dell’uscente Enrico Piergallini: Alessandra Manigrasso per il M5S, Alessandro Rocchi per il centrosinistra, Marco Sprecacè sostenuto dal centrodestra e Lorenzo Vesperini (civico). Queste le competizioni che potrebbero finire con un ballottaggio. Ma ci sono altre 11 città nelle Marche che dovranno rinnovare il consiglio comunale. Nel Maceratese, questa tornata elettorale vede schierati tre piccoli Comuni dell’entroterra. A Penna San Giovanni, l’uscente Stefano Burocchi dovrà vedersela solo con il quorum: è l’unico candidato in campo e per conquistare la vittoria dovrà portare alle urne il 40% più uno degli aventi diritto. Duelli invece per Gagliole - dove Sandro Botticelli tenta il bis, insidiato da Giulio Zamparini - e San Ginesio, con Giuliano Ciabocco che punta alla riconferma nel confronto con lo sfidante Nicola Ferranti. Nella provincia di Ancona, è partita aperta a Chiaravalle dove l’assessora uscente ai servizi sociali Cristina Amicucci si sfiderà, in area centrosinistra, con il candidato Roberto Sabbatini della civica Insieme Per Chiaravalle. Per il centrodestra è in campo Gianluca Fenucci, mentre a sinistra corre Maria Letizia Ruello. A Maiolati Spontini, duello tra Tiziano Consoli e Leonardo Guerro, come pure saranno corse a due quelle di Morro d’Alba - Enrico Ciarimboli contro Gaspare Damico - e Ostra Vetere, con la fascia contesa da Nicola Brunetti e Massimo Corinaldesi. Castel di Lama, nell’Ascolano, si fa notare per la rottura del segretario del circolo Pd Stefano Falcioni, che si candida con il sindaco uscente pentastellato Mauro Bochicchio. I dem sostengono invece Tiziano Oddi e il terzo sfidante in campo è Francesco Ciabattoni. C’è poi Ripatransone con il faccia a faccia tra Roberta Capocasa e Alessandro Lucciarini De Vincenzi. Nel Fermano, infine, sfida solo contro il quorum per Giuliana Porrà ad Altidona, mentre a Montegiorgio se la giocheranno Claudio Ferracuti e Michele Ortenzi. La scelta ai 182.040 marchigiani chiamati al voto.