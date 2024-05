ANCONA C’è chi scende in pista e corre per un posto da europarlamentare o per la fascia tricolore. E poi c’è chi resta alla finestra a fare il tifo per brillare di luce riflessa. Nelle due tornate elettorali dell’8 e 9 giugno - Europee e Amministrative - ci sono tre consiglieri regionali in lizza per uno scranno d’onore: Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia), con buone chance di essere eletto a Bruxelles, Andrea Biancani (Partito democratico) lanciatissimo per la sindacatura di Pesaro e Luca Serfilippi (Lega) per quella di Fano.

Porte girevoli

Se tutti e tre riuscissero a spuntarla, libererebbero altrettanti posti a Palazzo Leopardi e i successori si stanno già preparando a raccogliere il testimone, benché solo per un anno o poco più. In casa FdI, la promozione di Ciccioli al campionato europeo frutterebbe un posto da consigliera regionale alla fabrianese Mirella Battistoni, quarta classificata nelle elezioni del 2020 tra le fila doriche del partito di Giorgia Meloni. Titolare dello studio EuroProject che si occupa di consulenza alle imprese per l’uso dei contributi europei, alle Regionali si era difesa bene accaparrandosi 1742 voti.

Cambi pesaresi

C’è poi l’ipotetico turn over che verrebbe messo in moto dalle Comunali. Soprattutto considerando che sia Biancani che Serfilippi sono dati come super favoriti dal borsino elettorale. Nel primo caso, a varcare la soglia di Palazzo Leopardi sarebbe una vecchia conoscenza dell’assemblea legislativa: Renato Claudio Minardi, segretario comunale del Pd fanese. Dal 2015 al 2020 ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del Consiglio regionale, salvo poi mancare la riconferma per il secondo mandato (nonostante le 4490 preferenze), scavalcato da Biancani e Micaela Vitri. Ora avrebbe la sua seconda chance. Restando a Fano, ma cambiando metà campo, troviamo Giovanni Dallasta (999 voti nel 2020), pronto a prendere il posto di Serfilippi.

Altri guai per il Carroccio

E qui si crea un ulteriore problema per la Lega regionale, già a pezzi dopo l’addio al gruppo consiliare di Mirko Bilò, Lindita Elezi e Marco Marinangeli, passati nei giorni scorsi al gruppo misto, in rotta con la segreteria guidata da Giorgia Latini. Dallasta infatti è uscito dal Carroccio un anno fa e a Palazzo Leopardi entrerebbe da indipendente, facendo perdere ulteriore peso specifico alla Lega in aula. Gli equilibri di palazzo stanno cambiando rapidamente.