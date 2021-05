I veicoli a metano sono al 2,1% del parco circolante. Ma nelle Marche la quota raggiunge addirittura il 10,4%

DI gran lunga in testa alla classifica. Marche record per le auto a metano. In Italia la quota di veicoli a metano sul totale del parco circolante è pari al 2,1%. Se si considerano i dati a livello regionale emerge che sono le Marche la regione italiana in cui è maggiore la quota percentuale di veicoli a metano sul totale del parco circolante. Nelle Marche, infatti, i veicoli a metano rappresentano addirittura il 10,4% dei veicoli in circolazione. A rilevarlo è stata Assogasmetano, Associazione nazionale imprese distributrici metano autotrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA