Ecco Valentina Vezzali, il blitz a Falconara: «Puntare sullo sport è decisivo»

FALCONARA - «Scommettere sullo sport è investimento importante: sono orgogliosa di essere qui, nelle mie Marche e ospitata in una realtà che dovrebbe essere un esempio per gli altri perché punta sullo sport anche come benefit per i suoi dipendenti. Lo sport è una leva industriale importante, è la sesta industria del Paese e determina il 2% del Pil, oltre a rappresentare elemento determinante per il benessere collettivo del Paese». Sono le parole del sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, la pluriolimpionica jesina Valentina Vezzali, ospite ieri al Marconi Wellness Club di Falconara dove si è disputato il primo torneo di Padel riservato ai soci di Confindustria.



Un evento promosso dai gruppi giovani Marche e Ancona e dalla Piccola Industria a cui il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini ha portato il suo saluto. «Un plauso ad iniziative come questa che rafforzano il senso di appartenenza e di identità. Dopo la giornata di ieri, grande momento di orgoglio confindustriale, giornate come oggi dimostrano la forza del sistema anche a livello territoriale».



Gli ha fatto eco Massimiliano Bachetti, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Marche: «Abbiamo subito aderito con entusiasmo a questa iniziativa perché mette in risalto l’importanza dello sport come veicolo di crescita e allo stesso tempo evidenzia il ruolo sociale di tutte quelle imprese che lo sostengono, e nel nostro territorio ce ne sono tantissime». Soddisfazione anche per Daniele Crognaletti, presidente dei Giovani imprenditori di Ancona: «Siamo davvero grati a Valentina Vezzali, un riferimento per lo sport italiano in tutto il mondo, per aver accettato il nostro invito – ha aggiunto -. I campioni come lei che nascono nella nostra terra e portano la bandiera delle Marche in tutto il mondo non solo ci rendono orgogliosi ma sono anche fondamentali per far conoscere e portare lustro alla nostra bellissima regione, terra di talenti ed eccellenze in tutti i campi».

Un elogio allargato da Diego Mingarelli, presidente della Piccola Industria sempre di Ancona: «Lo sport è talento, disciplina, organizzazione, mentalità e sacrificio: elementi fondamentali di coesione per un gruppo che vuole essere squadra e comunità – ha detto -. Ecco perché abbinare eventi di cultura di impresa con momenti come il padel significa andare oltre una giornata di sport». Il sottosegretario Vezzali ha anche sottolineato l’impegno del Governo per garantire il credito d’imposta a chi scegli di aiutare le società sportive a riprendersi e a ripartire e ha assicurato che «il governo ha il compito di tracciare la strada e di permettere al mondo delle imprese e a quello dello sport di dialogare e di tornare a essere un sistema vincente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA