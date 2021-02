Vaccino, le prenotazioni a quota 60mila. Centralino aperto anche oggi, l'obiettivo è raggiungere quota 100mila

ANCONA - Erano oltre 60mila alle 20 di ieri sera le prenotazioni nelle Marche per la campagna vaccinale destinata agli over 80. Il dato arriva direttamente dalla banca dati di Poste a quattro giorni dai primi richiami attesi in 15 location delle Marche.

Il traguardo dei 60mila costituisce il giro di boa della popolazione over 80 nelle Marche (circa 124 mila): c’è stato affollamento sia online che al telefono con i comprensibili disagi del caso. Al telefono soprattutto c’è stato bisogno di un po’ di pazienza per prendere la linea e parlare con un operatore. Alla fine tuttavia chi ha provato a chiamare l’800.009966 è riuscito ad arrivare al traguardo per avere data e luogo del primo richiamo del vaccino.

Anche oggi il centralino sarà contattabile dalle 9 alle 18 e l’obiettivo sarà andare speditamente verso quota 100mila. Intanto, si sta mettendo a punto l’iter per la vaccinazione degli over 80 non in grado di deambulare o di essere accompagnati nei centri di somministrazione predisposti dalla Regione. Dal 20 febbraio (se non oggi o domani), ha fatto sapere l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, verrà aperto un secondo slot (sul sito già operativo) destinato a questa fetta di popolazione e sarà attivato anche un numero verde.

