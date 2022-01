ANCONA - Marche nel ciclone della quarta ondata Covid, un salvagente arriva dalla fornitura di vaccini per accelerare acnora sulla campagna. Nelle Marche è stato infatti consegnato un consistente carico di vaccini Pfizer: per gli adulti 29 vassoi, pari a 5655 flaconi, cioè 39930 dosi; per i bambini 180 confezioni di Pfizer Pediatrico che equivalgono a 1.800 flaconi e 18.000 dosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA