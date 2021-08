Il vaccino on the road è più bello: mille marchigiani scelgono il camper. Ma in due province è flop

ANCONA - Poco meno di mille marchigiani hanno optato per la somministrazione “on the road”. Un bilancio parziale, dato che il servizio dei camper vaccinali è ancora operativo nelle cinque Aree vaste, ma che traccia un quadro delle prime due settimane di attività. Più della metà delle adesioni è arrivata dalla sola provincia di Ancona, che ha registrato un vero è proprio boom. Finora tiepida, invece, l’accoglienza nell’Av1 di Pesaro Urbino e nell’Av5 di Ascoli Piceno, dove solo poche decine di persone hanno partecipato.

Il servizio è nato con la finalità di convincere gli ultimi indecisi a sottoporsi alla profilassi (non è richiesta la prenotazione) e di prossimità (i cinque camper, uno per Av, si spostano di Comune in Comune, con particolare riguardo per le aree montane e del cratere sismico, ma anche per i luoghi della movida).

La mappa

Ad oggi, in quasi 650 hanno ricevuto i sieri nel camper dell’Av2 di Ancona, seguiti a distanza dai circa 90 dell’Av4 di Fermo e dagli oltre 80 dell’Av3 di Macerata. Chiudono la classifica, si diceva, il Pesarese con circa 40 adesioni e l’Ascolano con meno di 30. Allargando lo zoom al quadro generale, l’andamento della campagna vaccinale nelle Marche ha centrato l’obiettivo del milione di marchigiani con la prima dose, su una platea di vaccinabili pari a circa 1,3 milioni. In 838mila hanno ricevuto anche il richiamo. Un risultato per cui il governatore Francesco Acquaroli ha voluto «ringraziare tutti i medici, gli operatori sanitari ed i volontari che da mesi sono operativi nei centri vaccinali, e le tantissime farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale». La fetta di popolazione che più ha risposto alla chiamata per la profilassi anti-Covid è, comprensibilmente, quella degli over 80 con circa 125mila vaccinati con ciclo completo su una platea di poco superiore a 133mila. Stando al report quotidiano tracciato dal ministero della Salute, segue a ruota la fascia 70-79 anni, coperta al 90% con 140mila somministrazioni su 156mila persone vaccinabili. Quanto al target 60-69, su una platea di 196mila soggetti, in 157mila hanno completato il ciclo, per una percentuale dell’80%.

Il trend

L’alta adesione di queste tre fasce d’età in particolare è un risultato importante per evitare che i reparti ospedalieri si saturino di nuovo. Percentuali meno bulgare, invece, tra gli under 60: il 70% dei cinquantenni ha ricevuto almeno la prima dose (171mila su una platea di 241mila), mentre si scende al 60% tra i quarantenni (140mila con la prima dose, su 221mila). Tra i trentenni, su una platea di 162mila persone, in quasi 96mila (59%) hanno avuto la prima dose ed in 77mila hanno completato il ciclo (47%). Simile il quadro tra i ventenni: su un target di 143mila soggetti, il 50% ha completato il ciclo mentre il 65% ha ricevuto almeno la prima dose. Le note dolenti arrivano nella fascia 12-19, con appena il 24% con copertura totale ed il 39% fermo alla prima dose.

