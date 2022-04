Tornano i treni storici sulla Subappennina Italica tra Fabriano e Pergola: 20 viaggi in calendario da aprile a dicembre

ANCONA - Un calendario pieno ed intrigante: in programma venti viaggi con treno d’epoca tra aprile e dicembre. E' stato presentato oggi ad Ancona, dopo il grande successo dei treni inaugurali organizzati lo scorso autunno, il programma 2022 dei treni storici sulla Ferrovia Subappenina Italica. Un calendario di viaggi volutamente lenti e carichi di fascino, a bordo di splendide carrozze d’epoca, per promuovere le bellezze del territorio, tra cultura, arte e degustazioni enogastronomiche.

L’iniziativa è dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche, che ha fortemente voluto la riapertura della linea Fabriano – Pergola in chiave turistica, in collaborazione con Fondazione FS e Rete Ferroviaria Italiana che, negli ultimi mesi, ha posto in essere importanti interventi strutturali sull’intera relazione.

Saranno 20, complessivamente, gli eventi in treno storico previsti nel 2022 sull’itinerario Ancona – Fabriano – Pergola, dal 18 aprile al 18 dicembre. Ciascun treno storico potrà trasportare 250 viaggiatori, per un totale di 5000 posti disponibili a bordo nell’arco dell’anno. Inoltre, dei 20 viaggi previsti, 3 saranno effettuati con l’affascinante contributo di locomotive a vapore.

L’accordo per la promozione e la fruizione della tratta Fabriano - Pergola tra Regione Marche e Fondazione FS prevede l’impegno reciproco di un contratto triennale per la realizzazione di corse turistiche con convogli d’epoca sino al 2024. Nel 2023, inoltre, inizieranno i lavori per la riqualificazione delle ex Officine di Fabriano, che saranno trasformare in Polo Museale, con una porzione adibita al rimessaggio delle locomotive a vapore. L’obiettivo è di favorire la fruizione dei locali dell’antico Deposito Locomotive da parte dei passeggeri dei treni storici in transito da Ancona a Pergola.

La ferrovia che collega Fabriano a Pergola, lunga 31.6 km, è l’11esima linea turistica inserita nel progetto Binari senza Tempo. La Subappennina Italica, nacque come parte di un progetto più ampio che avrebbe dovuto unire direttamente l'area marchigiana a quella romagnola con capolinea Sant’Arcangelo di Romagna. Il tronco tra Fabriano e Pergola fu aperto il 28 aprile 1895; tre anni dopo la linea fu prolungata da Pergola a Urbino. Nel 2013, a causa di una frana, la linea venne interrotta ed il servizio sostituito da bus. La riapertura della linea, in chiave turistica, è avvenuta il 26 settembre del 2021 con un treno storico cha ripercorso l’intera relazione da Fabriano a Pergola dopo 8 anni di sospensione.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo dei treni storici in programma sulla Ferrovia Subappennina Italica è possibile consultare il sito www.fondazionefs.it e i canali ufficiali della Fondazione FS sui principali social network.

