ANCONA - Un altro importante riconoscimento per la professoressa Rossana Berardi, docente di Oncologia medica a Univpm e direttrice della Clinica oncologica dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche. È stata chiamata dall’Aifa, l’Agenzia italiana del Farmaco, a far parte di uno dei due gruppi di lavoro istituiti in ambito oncologico ed oncoematologico per assicurare «attività specialistica di supporto tecnico - si legge nella nomina firmata dal direttore generale Aifa Nicola Magrini - alla commissione tecnico scientifica e gli uffici dell’Aifa».

La professoressa Berardi fa parte con altri dieci esperti di elevatissimo profilo scientifico del gruppo di lavoro in Oncologia, che farà da supporto tecnico alla Cts dell’Aifa, la commissione che si occupa delle attività connesse alle domande di autorizzazione in commercio di nuovi medicinali, dei quali determina il rapporto costo-efficacia. I gruppi di lavoro, in carica per tre anni rinnovabili, «contribuiscono a definire le priorità di intervento per favorire gli usi ottimali dei farmaci oncologici e ridurne gli usi inappropriati».

Tra i compiti dei componenti dei gruppi di lavoro, che assicurano il loro contributo scientifico a titolo gratuito, anche il supporto all’Aifa «per le valutazioni di richieste di autorizzazione di sperimentazioni cliniche», e un’attività di analisi dei dati dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali «rispetto agli andamenti dei consumi e della spesa per i farmaci oncologici».



Dopo la laurea in Medicina, durante la specializzazione in Oncologia Rossana Berardi è stata clinic assistant agli University College London Hospitals. Ora è docente di Oncologia medica alla Politecnica delle Marche e dirige la Clinica Oncologica di Ancona. Autrice di ricerche e articoli scientifici, la professoressa Berardi ha anche fondato e dirige il Centro regionale di alta specializzazione in Genetica oncologica. Il 2 giugno scorso, in occasione della Festa della Repubblica, ha ricevuto dal prefetto Darco Pellos il diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.