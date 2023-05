ANCONA - Piogge intense e grandinate notturne, venti di burrasca e mareggiate. Il passaggio di un vortice mediterraneo ha investito dalla scorsa notte la nostra regione, che sarà interessata per almeno 48 ore da fenomeni a tratti intensi, specie nelle province più a nord. Già nel primo pomeriggio di ieri la sala operativa della Protezione Civile Regionale aveva diramato un messaggio di allertamento per criticità idraulica, legata al livello dei fiumi, e idrogeologica, per il rischio di frane, smottamenti e allagamenti.

Un’allerta meteo valida per le 24 ore di oggi, addirittura di livello arancione nei quadranti del centronord da 1 a 4, corrispondenti alle province di Pesaro Urbino e Ancona e gran parte del Maceratese, e di livello giallo nella parte sud delle Marche.



Scuole chiuse



Il bollino arancione ha indotto diversi sindaci a chiudere le scuole per la giornata di oggi, come ad esempio a Senigallia, comune dove ancora si vedono i segni della catastrofica alluvione del 15 settembre scorso, che ha fatto 13 vittime. Stessa decisione nella vallata del Misa, a Genga e in tutta la provincia di Pesaro. Il bollettino prevede anche un avviso di condizioni meteo avverse per pioggia nel centronord e per vento e mare nelle zone costiere di tutta la regione. Per la giornata di oggi l’avviso di condizioni meteo emesso dal Centro Funzionale regionale prevede piogge diffuse e persistenti anche a carattere di rovescio o di temporale, con medie areali moderate su tutte le zone di allerta e picchi locali molto elevati nelle Zone 1, 2 e 4 ed elevati nelle zone 3, 5 e 6.

Attenzione particolare viene rivolta alle alte Marche, dove già nei giorni sono cadute piogge molto abbondanti, situazione che aumenta il rischio di dissesti idrogeologici. Nelle zone basse collinari e costiere sono previsti venti da Est con intensità media di vento teso e raffiche fino a burrasca.

Personale rafforzato



«Dopo il messaggio di allertamento – spiegava ieri l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi – è scattata subito la fase di preallarme». Già dalla scorsa notte è stato rafforzato il personale della Sala operativa unificata permanente ed è stato attivato il Centro Operativo Regionale, in collegamento con tutte le Prefetture. «Tutti gli strumenti a disposizione – continua Aguzzi - sono stati messi in campo per attenzionare e monitorare nella maniera più puntuale possibile l’evolversi della situazione meteorologica. Nelle prossime ore quindi si raccomanda sempre la massima attenzione e seguire le indicazioni dei Comuni». Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni diffuse con cumulate moderate e in alcune aree elevate, più insistenti nella parte centro settentrionale, con venti sostenuti lungo la costa. «Si potranno verificare fenomeni diffusi di instabilità di versante e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua - informava ieri la Regione -. Si prevede inoltre che le precipitazioni continueranno, a fasi alterne, fino alla giornata di giovedì».

Il bollettino



Il maltempo più accentuato per le Marche era atteso tra la notte scorsa e la giornata di oggi, ma anche per domani sono previste piogge diffuse, seppur in genere meno intense. Per oggi il bollettino del Servizio Agrometeo Marche dell’Agenzia Amap annuncia una nuvolosità notturna e al primo mattino, destinata a diminuire e divenire più irregolare da sud, per poi tornare a intensificarsi nel pomeriggio, a partire dal settore meridionale della regione. Le forti piogge della scorsa notte oggi sono previste in ritirata verso nord per il mattino, ma un’altra ondata è attesa da sud nella seconda parte della giornata, in genere meno forte ma anche se non si escludono fenomeni ancora localmente intensi.