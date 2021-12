Giovani imprenditori: tre premi per celebrare innovazione e idee. Savait, Bufarini e My Cicero in primo piano alla cena degli auguri

ANCONA - Tre premi per valorizzare idee imprenditoriali, tradizioni familiari, buone pratiche. Riprende la tradizione - interrotta lo scorso anno a causa della pandemia - della cena conviviale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche capitanati da Massimiliano Bachetti per scambiarsi gli auguri di Natale ma soprattutto per consegnare gli ormai tradizionali premi.

La serata di sabato scorso all’Ego Hotel di Ancona, ha visto premiato come Giovane Imprenditore Giacomo Guida della Savait srl di Fabriano, azienda nata dal desiderio di mettere insieme in un unico portale le selezioni moda dei migliori buyer provenienti dalle più famose boutiques italiane ed internazionali. Il premio Imprenditore Giovane invece è stato conferito a Giuliana Bufarini di Bufarini srl di Falconara Marittima azienda che ha di recente festeggiato i 40 anni di attività nel settore dell’ecologia. Infine il premio Tecnologia e Innovazione è stato attribuito a Giulia Fanesi, di Pluservice srl di Senigallia, la software-house che da oltre 30 anni sviluppa sistemi informativi integrati per la mobilità. Da Pluservice è nata myCicero, la piattaforma di mobile payments per la mobilità più diffusa in Italia, rivolta agli utenti finali, con cui è possibile pagare il parcheggio e muoversi con i mezzi pubblici in tutta Italia.

