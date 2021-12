Due scosse di terremoto nella notte nelle Marche: ecco in quali zone la terra ha tremato

PESARO - La terra continua a tremare nelle Marche. Ancora il pericolo terremoto. Ieri una scossa nella zona del cratere, questa notte in due situazioni diverse altre due segnalazioni nella nostra regione. La prima alle 3,50 con una lieve scossa di magnitudo 2-0 con epicentro nel Fermano, per la precisione a Santa Vittoria in Matenano ad una profondità di 24 chilometri, la seconda invece alle 4,23 con epicentro ad Apecchio con uns magnitudo di 2.3 ad una profondità di otto chilometri.

Ultimo aggiornamento: 11:55

