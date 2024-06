ANCONA Un piano straordinario per abbattere le liste d’attesa fuori controllo. Dove non sono riuscite le Regioni, interviene ora il governo nazionale, che martedì ha dato disco verde ad un decreto e un disegno di legge contenenti una serie di misure per rimettere sui binari il treno deragliato.

Dal Cup unico con tutte le prestazioni disponibili sia nel pubblico che nel privato convenzionato, alla piattaforma di monitoraggio, passando per visite anche di sera e nel weekend, una fiscalità con tassazione al 15% per le prestazioni aggiuntive, e l’addio al tetto di spesa per il personale sanitario dal 2025. Provvedimento, quest’ultimo, definito una «svolta epocale» dal governatore Francesco Acquaroli. Diverse di queste misure sono già state sperimentate dai sistemi sanitari regionali per provare a recuperare le prestazioni saltate nel biennio nero del Covid.

Le Marche, per esempio, hanno investito 9 milioni nel 2023 e 13,2 nel 2024 a questo scopo, declinando i fondi nazionali in un aumento della retribuzione ai sanitari per le prestazioni aggiuntive, risorse extra per il privato convenzionato, estensione degli orari, monitoraggio quotidiano, attivazione dell’overbooking per tutte le agende dei primi accessi, delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica strumentale, e presa in carico del paziente da parte del sistema.

Il trend resta negativo

Eppure, nonostante questo dispiegamento di forze, non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. L’andamento delle liste di attesa nella nostra regione continua ad essere negativo e questo spinge sempre più persone a rinunciare alle cure (la fotografia scattata dal rapporto Bes dell’Istat ci colloca sul terzo gradino del podio delle regioni peggiori d’Italia in questo fenomeno, dopo Sardegna e Lazio) o a rivolgersi al privato. Dal monitoraggio dell’Agenzia regionale sanitaria aggiornato a gennaio 2024, emerge come per una mammografia bilaterale il tempo medio di attesa registrato sia di 63 giorni per la classe di priorità B che dovrebbe essere garantita invece entro 10 giorni.

Non va meglio nel caso di priorità D (differibile) da erogare in 60 giorni al massimo: siamo invece a 138. Ed è una media, quindi significa che c’è anche chi aspetta di più. Quanto alle programmate, arriviamo a 339,6 giorni di attesa. Quasi un anno per una mammografia è ben al di là dei tempi dettati dal Pngla (il Piano nazionale per il governo delle liste di attesa). Arrancano anche le prime visite, soprattutto quelle con priorità B: per una visita chirurgia vascolare, i tempi medi di attesa sono di 18,4 giorni, per quella endocrinologica 22,5 giorni. Con le visite neurologiche saliamo a 19,1 giorni e con quelle oculistiche a 19,9 giorni.

Nelle sale operatorie

Ma il trend negativo si registra anche nelle sale operatorie, come testimonia il monitoraggio dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. L’analisi sul primo trimestre del 2024 riguarda i tempi di attesa per i ricoveri di Classe A, ovvero quelli da garantire entro 30 giorni: su 95 interventi chirurgici totali per tumore maligno alla mammella, appena 11 sono stati erogati nei tempi giusti, quindi solo l’11,5%. Quanto agli interventi chirurgici per tumore maligno alla prostata, dei 14 totali solo due ricoveri sono stati garantiti entro soglia (il 14,2%). La soluzione del problema non sembra dietro l’angolo.