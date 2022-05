Covid, prosegue la discesa dei contagi: i casi positivi oggi nelle Marche sono 1127 /Il trend

ANCONA - Trend che si conferma con contagi ancora in flessione ma rimangono sempre validi gli inviti alla prudenza anche perchè la variante Omega continua a infettare anche se in rianimazione grazie ai vaccini come si è visto nel trend delel ultime settimane finiscono meno persone. Nelle Marche nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da Covid sono 1.127 (ieri erano stati 1347), con 4.299 (ieri 4494) tamponi esaminati nel percorso diagnosi/screening. In forte ribasso la percentuale di positività che dal 34,5 di oggi tocca quota 29,9% oggi mentre il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti dal 654.79 di venerdì, al 640.21 di ieri, oggi si attesta a 623,21.

I contagi provincia per provincia

E' sempre quella di Ancona come si vede dalla tabella e come accade ormai da diversi giorni -la provincia che fa registrare il più alto numero di nuovi positivi al Covid: nelle ultime 24 ore i casi sono stati 332 con Macerata che segue a 226, quindi Ascoli Piceno che sorpassa Pesaro Urbino rispettivamente 206 er 204 casi e quindi Fermo con 114 contagi mentre sono 45 i nuovi contagiati dal Covid di fuori regione.

I contagi suddivisi per fasce d'età

Restano le fasce di età 25-44 e 45-59 anni quelle con il più alto numero di infettati quotidiani nelle Marche. Tra 25 e 44 anni i contagi sono 260, tra 45 e 59 sono invece270. Tra i giovanissimi sono gli adolescenti tra 6 e 10 anni i più contagiati con 58 casi. La fascia 19-24 anni conta invece 52 nuovi positivi. Da sottolineare anche i 129 contagi tra gli 60 e 69 anni e i 124 casi nella fascia 70-79 anni

Il trend dei contagi

