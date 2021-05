Covid, i nuovi contagi oggi nelle Marche sono ancora 215. Una provincia corre, altre aumentano /La progressione del virus

ANCONA - L'effetto dei vaccini si fa sentire su nuovi contagi, ricoveri e anche sui decessi. Ma nelle Marche i contagi restano ancora troppo alti: oggi, 16 maggio 2021, sono 215. Il Covid preoccupa ancora, colpa delle varianti. E se nelle Marche ancora facciamo i conti con quella inglese, nell'Inghilterra che si annunciava fuori dall'incubo adesso c'è la variante indiana a far rialzare l'allarme. Ma vediamo ora come è la situazione nelle Marche nel dettaglio.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3501 tamponi: 1852 nel percorso nuove diagnosi (di cui 338 nello screening con percorso Antigenico) e 1649 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,6%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 215 (40 in provincia di Macerata, 41 in provincia di Ancona, 76 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 42 in provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (39 casi rilevati), contatti in setting domestico (51 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (81 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 338 test e sono stati riscontrati 10 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%.

