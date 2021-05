Effetto restrizioni e vaccini, due morti per Covid in 48 ore. Ricoveri, ieri un rialzo inatteso

ANCONA - Sono 391 i positivi complessivamente rilevati nelle Marche negli ultimi due giorni su un numero complessivo di 3918 tamponi. Depurato dei risultati dei test antigenici rapidi, i positivi scendono a 320 mentre il numero di molecolari è di 2984 per cui il tasso di incidenza reale è del 10%.

Un dato che ha una validità molto relativa visto che scaturito da un weekend lungo in cui i test processati hanno subito un rallentamento per via dell’effetto Primo maggio-weekend lungo. Di questi positivi 81 sono sintomatici, sempre nell’arco dei due giorni. La distribuzione territoriale dei positivi ha una attendibilità limitata visto che dipende in parte dai laboratori in cui i test sono stati processati: 97 Ancona, Pesaro 91, Ascoli 73, Macerata 68, Fermo 40. Il dato andrà riletto nei giorni a venire con il recupero dell’attività ordinaria. In altalena invece il numero dei ricoverati negli ospedali. Sabato c’era stato un saldo favorevole in direzione dello svuotamento delle strutture (-11 complessivamente): in terapia intensiva erano rimasti in 66 (-1), in semi intensiva 123 (-7) e quelli in reparti non intensivi 275 (-3). I dati del bollettino giallo del Gores danno conto anche di 48 dimessi. Venti erano le persone nei pronto soccorso, non considerabili tra i ricoverati, 191 gli ospiti di strutture territoriali.

Il cambio di direzione

Direzione opposta per i dati diramati ieri con un’impennata dei ricoveri: nell’ultima giornata sono arrivati a 482 degenti, +18 rispetto al Primo Maggio. I pazienti in terapia intensiva sono 67 (+1), quelli in in semi intensiva 134 (+11), quelli nei reparti non intensivi 281 (+6). Nel conto vanno considerati anche 18 dimessi. Sono calate (16) le persone nei pronto soccorso mentre gli ospiti di strutture territoriali scendono a 176. I positivi in isolamento domiciliare sono 5.619, positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 6.101. Sono 12.594 le persone in quarantena per contatti con contagiati, di 3.756 sintomatici, 160 operatori sanitari. Da registrare tra sabato e domenica due decessi: nelle Marche dall’inizio del Covid sono morte 2945 persone.



