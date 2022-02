L'allarme di Stronati: «Caro bollette, per 900 cooperative aumenti drammatici»

ANCONA - Novecento cooperative, 350mila soci, 24mila dipendenti e un fatturato di 3 miliardi di euro. Un’intera filiera in ginocchio a causa dei rincari spropositati di energia e materie prime. È la filiera dell’Alleanza cooperative Marche attiva nei settori dell’agroalimentare, della ristorazione, delle costruzioni, del metalmeccanico, del trasporto delle persone e delle merci e nel sociale.



Gli aumenti delle tariffe sono impressionanti ed oscillano fra il doppio per l’energia elettrica e il triplo per il gas. Per l’Aci Marche, il coordinamento delle associazioni regionali Agci, Confcooperative e Legacoop, soprattutto il settore agroalimentare si trova particolarmente schiacciato tra la pressione delle imprese del settore in forte difficoltà che chiedono aumenti, i costi produttivi più alti, i prezzi dei mangimi per la zootecnia sono cresciuti del 30-40%, fertilizzanti e concimi raddoppiati, e l’impossibilità di scaricare sui consumatori tutti questi aumenti di costi.

«La cosa assume contorni paradossali per il settore dei trasporti - si legge in una nota - dove ad essere maggiormente penalizzate sono quelle imprese più virtuose che utilizzano camion a metano per il trasporto merci, con il metano da autotrasporti passato da 0,60 centesimi al chilo a 2,20 euro al chilo con il picco di dicembre, rispetto ai classici motori diesel, con il gasolio cresciuto da 0,90 centesimi a 1,40 euro al litro».



Ma non basta, perchè in questa condizione di incertezza le cooperative sociali sono costrette a confrontarsi con il caro bollette anche nella gestione di tutti i servizi dedicati ai bambini, agli anziani e alle persone disabili. «Ci troviamo di fronte ad una situazione drammatica, che coinvolge le cooperative di numerosi settori economici nella nostra regione, costrette a fare conti con aumenti energetici assolutamente imprevedibili e ingestibili - afferma il presidente dell’Alleanza cooperative Marche, Massimo Stronati, presidente di Confcooperative Marche -. I rincari interessano imprese che sono ad alta intensità di manodopera, caratterizzate da un alto costo del lavoro e da una scarsissima remuneratività, e che stanno affrontando per queste caratteristiche, con estremo sacrificio, le conseguenze di questi aumenti».

Una situazione che sta sfuggendo al controllo: in questo contesto è importante, aggiunge Stronati, «che tutti gli anelli della filiera si mostrino coesi per superare questa crisi. Inutili sono, perciò, solo le difese del portafoglio dei consumatori fatte da alcuni senza tener conto delle conseguenze di chi è a monte o a valle della catena produttiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA