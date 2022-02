Galina, badante a San Benedetto da 17 anni: Galina: «Qualcuno fermi Putin. I miei familiari sono sotto attacco, ho paura»

SAN BENEDETTO - «Qualcuno fermi Putin». L’appello disperato è quello di Galina Sluchak badante di origini ucraine. Lavora a San Benedetto del Tronto ma vive in Italia da 17 anni. Galina è vedova, ha tre figli e quattro nipoti che vivono a Rivne, città del nord situata a circa 350 chilometri ad ovest di Kiev, capitale ucraina sotto l’assedio delle forze russe.

I figli di Galina, con le loro rispettive famiglie, hanno già evacuato le proprie case perché è troppo pericoloso rimanere lì: si sentono esplosioni, missili sono caduti sull’aeroporto, internet va e viene.



Lo choc

Galina è sotto choc, segue le notizie attraverso la tv ed è terrorizzata nel vedere i video sulla guerra postati sui social. Pensa ai suoi figli che sono in Ucraina: «Ormai non dormo più - racconta la donna - il primo giorno che ho visto l’invasione russa, ho subito chiamato i miei figli i quali continuano a tranquillizzarmi, mi dicono di non guardare troppo la televisione, ma solo non farmi preoccupare. Io non ce la faccio a star tranquilla e ho perfino paura ad inviare loro i soldi perché temo che escano di casa per andare a ritirarli e che possa accadere qualcosa di irreparabile». Quella di Galina è una vita segnata da tante rinunce e molti sacrifici. Quando le domandiamo se le mancano i suoi figli e i suoi nipoti lei risponde: «Non posso pensare a questo. Il mio primo pensiero è aiutarli economicamente. Hanno bisogno di soldi anzitutto, per questo sono venuta in Italia. Con quel che ho guadagnato con il mio lavoro sono riuscita a farli studiare, hanno conseguito il diploma. Purtroppo dalla metà degli anni ‘90 l’Ucraina è sprofondata nella crisi economica, le fabbriche hanno chiuso e loro sono senza lavoro, quindi sono rimasta qui per aiutarli».



Lo strazio

La voce di Galina si rompe quando parla della sua prima nipote che ha avuto un serio problema di salute e che è riuscita a far curare in Italia: «Sempre grazie al mio lavoro ma soprattutto alla sensibilità delle famiglie di cui mi sono occupata, sono riuscita a far curare mia nipote a Bologna e al Gemelli di Roma e adesso cammina meglio». Quella innescata dalla Russia in Ucraina è una guerra fratricida che ha radici storiche. Molti ucraini sono di madrelingua russa, nati quando il Paese faceva parte dell’Unione Sovietica prima di ottenere l’indipendenza nel 1991: «Qualcuno fermi Putin e lo faccia ragionare - dice Galina - questo conflitto dura da anni, si faccia qualcosa per fermare questo orrore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA