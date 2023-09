Ai turisti piace dormire bene e al buio: l'85% preferisce le stanze d'albergo ben oscurate

ANCONA - Anche in vacanza dormire bene è importante, e la maggior parte dei turisti prefersice farlo al buio. Lo conferma un sondaggio condotto su un campione di duemila persone, realizzato dalla Web Agency Deraweb su commissione del marchio Eclypser. L’85% dei turisti intervistati ha espresso il desiderio di soggiornare in stanze ben oscurate durante le proprie vacanze poiché consente di dormire meglio. Solamente un 7% ha affermato di preferire stanze dove vi è garantita l’entrata della luce solare perché consente di svegliarsi prima la mattina e avere più tempo da dedicare alle visite delle città dove si soggiorna. Concordi gli albergatori delle Marche.

Quando si tratta di viaggiare e soggiornare in albergo, uno degli aspetti fondamentali per godere di un riposo rigenerante è la qualità del sonno.

Numerosi studi hanno dimostrato che l'oscurità totale all'interno delle camere da letto può influire positivamente sulla qualità del sonno. Non a caso, uno studio condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha evidenziato che un sonno di qualità è fondamentale per la salute e il benessere complessivo delle persone. Dormire bene, in una stanza completamente oscurata e schermata dalla luce del sole, contribuisce a migliorare la concentrazione, l'umore e la capacità di affrontare le sfide quotidiane. Quando si è in viaggio, l'importanza di un riposo rigenerante diventa ancora più rilevante in quanto siamo esposti a nuovi ambienti e routine diverse. Un elemento chiave per ottenere un sonno di qualità è la corretta gestione della luce all'interno della camera da letto.

Secondo un sondaggio condotto su un campione di duemila turisti italiani e stranieri, realizzato dalla Web Agency Deraweb su commissione del marchio Eclypser, leader nella realizzazione di tende oscuranti, l’85% dei turisti intervistati ha espresso il desiderio di soggiornare in stanze ben oscurate durante le proprie vacanze poiché consente loro di dormire meglio, avendo stanze completamente buie. Questo dato conferma l'importanza dell'oscurità nella promozione di un sonno riposante durante il soggiorno in albergo. “L'esposizione a luci indesiderate durante la notte, come quelle provenienti da luci esterne o dispositivi elettronici -ha dichiarato Marco Marcantoni responsabile commerciale sempre di Eclypser- può disturbare il ritmo circadiano e influire negativamente sulla qualità del sonno. Per questo, diamo vita a prodotti che soddisfino questa esigenza”.