Scopri le Marche con Inside Marche Live, successo confermato

Grande successo per la terza edizione di "Scopri le Marche, Discover the Marche Region", la serata promozionale "fuori salone" dedicata alle Marche promossa da Inside Marche Live, l'Associazione dei tour operator incoming delle Marche che con oltre 100 ospiti al Barafonda Beach Restaurant, si conferma un evento ormai consolidato nell'ambito delle fiere italiane.

Organizzato con la collaborazione del magazine di settore Travel Quotidiano, e con la presenza, oltre agli associati di Inside Marche Live, di 15 giornalisti e travel blogger accreditati e 60 ospiti tra tour operator italiani ed internazionali (da vari paesi europei), amministratori ed istituzioni, l'evento è stata un'occasione di promozione e valorizzazione di alcune delle più interessanti realtà della regione. Incontri fondamentali grazie ai quali la regione Marche verrà venduta come meta turistica soprattutto in Germania, Paesi dell’est Europa, Olanda, luoghi in cui viene particolarmente apprezzata.

La promozione

I partner di Inside Marche Live hanno avuto l'opportunità di promuoversi di fronte ad un pubblico di settore. Tra gli ospiti presenti Alte Marche, cuore accogliente dell’Appennino, progetto dell’Unione Montana Catria e Nerone con il Presidente Alberto Alessandri che ha presentato il video promozionale dell’iniziativa in anteprima; il Comune di Urbino che con l'Assessore al Turismo Roberto Cioppi ha presentato la città che quest'anno vive le celebrazioni dei 600 anni di Federico Da Montefeltro; il Comune di Monterubbiano, nel fermano, che grazie alla presenza dello storico Walter Scottucci ha potuto presentare le bellezze dei borghi minori marchigiani; Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 con Marco Perugini, Presidente Consiglio Comunale Comune di Pesaro, delegato dal Vicesindaco Vimini.

Chi ha partecipato

Sono interventi inoltre il sindaco di Acqualagna Luca Lisi che ha presentato la prossima Fiera del Tartufo di Acqualagna, realtà consolidata da ormai oltre 50 anni; l'Associazione Lands of Urbino, con la presidente Marianna Bruscoli che ha presentato il nuovo ed innovativo progetto di promozione territoriale attraverso i podcast; la Confesercenti provinciale di Pesaro Urbino, con il presidente Stefano Fiorelli, che ha fatto un resoconto dell'ultima edizione del Festival del Brodetto, consolidato evento marchigiano dedicato al pesce (alla presenza dell'Assessore al turismo di Fano Ethienne Lucarelli). Tra gli ospiti anche il presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi con altri operatori di altre regioni e infine l'azienda Gaspert, che si occupa tra le altre cose di sanificazioni di strutture ricettive, sponsor dell'evento insieme alla nota agenzia di Comunicazione Comunicativi.

Gli operatori del turismo hanno ricevuto la visita del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli presso lo stand al TTG, mentre durante la serata evento era presente per la Regione Marche la responsabile del turismo Paola Marchegiani ed il neo direttore dell'Agenzia regionale del turismo Marco Bruschini, alla sua prima uscita pubblica, che ha confermato la disponibilità ad un confronto serrato con gli operatori incoming per "studiare la strategia promozionale ed i nuovi mercati per le prossime stagioni".

Rossi (Enit): «Le Marche destinazione innovativa»

Un commento molto positivo anche da parte Maria Elena Rossi, direttore promozione e marketing di ENIT Italia, l'agenzia nazionale del turismo, ospite d'onore dell'evento, che ha rimarcato come «le Marche abbiano molto da offrire dal punto di vista esperienziale, e sicuramente avranno molte opportunità nei prossimi anni perché possono essere una destinazione anche innovativa e quindi maggiormente attraente». In attesa di un incontro con l’Agenzia del Turismo per programmare le strategie di promozione per il 2023 non resta che continuare a lavorare giorno dopo giorno per promuovere al meglio la nostra meravigliosa Regione.