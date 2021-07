Vacanze "Family Friendly": Ascoli e Porto San Giorgio conquistano il bollino di Peppa Pig

ASCOLI - Le Marche furoreggiano nel contest "Peppa Pig" che premia le località più adatte per il turismo delle famiglie, con un doppio risconocimento ad Ascoli e Porto San Giorgio.

La ricerca è finita! Peppa Pig di Hasbro, il personaggio più amato dai bambini in età prescolare, dichiara oggi Ascoli Piceno vincitrice della votazione#PeppaPigDestinations2021, che ha invitato le famiglie italiane a votare per le loro destinazioni family-friendly preferite in Italia. Dallo scorso 24 giugno, oltre 7.500 utenti hanno espresso le loro preferenze per le località italiane più a misura di bambino per questa rovente estate 2021.

In ordine di preferenza, i vincitori sono Alberobello nella categoria NATURA con il 52,8% dei voti (4 mila), Porto San Giorgio nella categoria MARE con il 40,4% dei voti (3 mila) e Ascoli Piceno per la categoria CULTURA che ha raccolto il 38,7% dei voti(2.9 mila).

“Come Amministrazione Comunale abbiamo fortemente voluto partecipare alla prima edizione dell’iniziativa #PeppaPigDestinations2021”, ha dichiarato il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. “Ascoli è un piccolo gioiello nel cuore dell’Italia, capace di lasciare a bocca aperta ogni visitatore che arriva sotto le Cento Torri. Una città a misura di bambini e famiglie che offre un connubio perfetto di esperienze e attività che possano soddisfare le esigenze dei più piccoli e stimolare l’interesse degli adulti. Un aspetto che come Amministrazione stiamo curando anche nell’ottica della candidatura di Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura per il 2024".



