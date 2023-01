ANCONA Con un unico biglietto mensile, al prezzo di 115 euro, si potrà viaggiare senza limiti di corse su tutti i treni regionali, compresi quelli veloci, e metropolitani di Trenitalia in servizio nel territorio marchigiano. Ma questo nuovo servizio, lanciato a partire dal primo gennaio con il nome di Promo full, costerà da noi più che in regioni confinanti servite più o meno come la nostra (5 euro in più che in Umbria e addirittura 15 in più dell’Abruzzo) o in altre come il Veneto (10 euro di differenza) che non sembrano certo più sprovviste di linee ferroviarie rispetto alla rete marchigian. E non sono previsti sconti o promozioni legate all’integrazione treno più bus del trasporto pubblico locale.

APPROFONDIMENTI CHOC Cammina dando le spalle al Frecciarossa in arrivo: travolto e ucciso a 46 anni. Linea chiusa e treni in ritardo



Lavoro o svago

Ma il risparmio è comunque a portata di mano, specie per chi viaggia molto, non sempre sulla stessa linea, e non solo per motivi di lavoro o di studio nei feriali, ma anche per svago o per turismo nei fine settimana. L’iniziativa Promo full consente ai viaggiatori dei treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia di avere un biglietto nominativo valido per un mese intero, con il quale è possibile usufruire di un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni della propria Regione. Il biglietto può essere acquistato nelle Marche e in altre 12 regioni, ma i prezzi non sono ovunque gli stessi e dipendono, come spiega Trenitalia, dai piani tariffari decisi dalle Regioni in base ai contratti di servizio. Da noi un mese di viaggi illimitati costa 115 euro, contro i 105 del Veneto, i 110 dell’Umbria, della Liguria, della Campania, della Calabria e i 100 euro dell’Abruzzo. In Basilicata il ticket unico costa 90 euro, 95 in Molise, 120 in Sardegna, 135 in Piemonte e in Sicilia, 145 in Puglia. Il titolo di viaggio della nuova promozione è valido dal primo giorno fino all’ultimo giorno del mese scelto, non può essere rimborsato e non consente né il cambio nominativo né il cambio di data. Inoltre, non è ammessa alcuna riduzione e non è applicabile lo sconto per i ragazzi. «La nuova promozione - spiega una nota di Trenitalia - è solo l’inizio di una serie di azioni che la società capofila del Polo passeggeri del Gruppo Fs metterà in campo durante il nuovo anno per rendere il viaggio in treno la soluzione migliore e sostenibile per i propri spostamenti».