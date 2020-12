Guasti a Intercity e treno merci, torna l’incubo Orte-Falconara. Cinque ore per arrivare a Roma. Le parlamentari M5S: «Grandi disagi»

ANCONA - Gli ultimi due guasti registrati sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso della famigerata ferrovia che collega le Marche a Roma. La Orte-Falconara torna ad essere l’incubo dei pendolari proprio nel mese in cui - coprifuoco e divieti a parte - c’è ancora chi deve spostarsi da una regione all’altra percorrendo in treno una tratta considerata ad alto rischio ritardi.

Gli ostacoli

Basta un guasto, come è accaduto il 2 dicembre all’Intercity 541 all’altezza di Spoleto, che il binario unico su cui viaggiano i convoglia diventa impraticabile. Stessa cosa è avvenuta due giorni dopo, quando a fermarsi invece è stato un treno merci, che ha bloccato la linea diretta che collega Marche ed Umbria alla Capitale. Ma le parlamentari delle due regioni del Movimento 5 Stelle girano il coltello nella piaga: «Da settimane - raccontano in una nota -, i treni che attraversano l’Umbria e le Marche, hanno problemi tecnici e guasti agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria». Il documento è firmato dalle deputate e le senatrici Emma Pavanelli, Tiziana Ciprini, Patrizia Terzoni, Donatella Agostinelli e Rossella Accoto. «Per i viaggiatori che utilizzano la linea ferroviaria regionale in direzione Roma, in particolare, si sono registrati ritardi fino a 80 minuti. Tante le segnalazioni che parlano di quasi cinque ore di viaggio su tratti che ne richiederebbero meno di tre. Una situazione che non è più ammissibile. È giunta l’ora per Trenitalia di rinnovare il parco treni». Ma il nodo dei nodi, quello che solo il Recovery Fund sarebbe in grado di risolvere, è la necessità di provvedere al famosissimo raddoppio della strada ferrata che consentirebbe di superare gli ostacoli tecnici ed accelerare sui collegamenti.



Il traffico

Attualmente questa tratta è attraversata quotidianamente da 19 convogli in entrambe le direzioni, più 4 Intercity, 2 Frecce Argento (in questo periodo non attive) e almeno 15 treni merci. Un traffico sorretto per 171 chilometri dal doppio binario e per altri 121 da un binario unico: dove basta un minimo intoppo per bloccare l’intera rete ferroviaria. A settembre è stato sottoscritto ad Ancona un protocollo d’intesa tra Marche ed Umbria per la costituzione di un gruppo di lavoro per il potenziamento e lo sviluppo della direttrice ferroviaria Orte-Falconara. Con l’obiettivo è di operare congiuntamen finalizzati al miglioramento del collegamento ferroviario tra la linea dorsale (Firenze-Orte-Roma) e la direttrice adriatica, così da realizzare un itinerario con prestazioni adeguate sia al traffico passeggeri sia per il trasporto delle merci.



