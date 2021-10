Ferrovia in tilt sulla linea Adriatica: ritardi fino a tre ore, treni cancellati e bus sostitutivi. Tutti i convogli coinvolti

SENIGALLIA - Ritardi, treni rinviati o addirirttura cancellati: è caos nella linea Adriatica. A partire dal primo pomeriggio sono cominciati i disagi per alcuni problemi durante lavori programmati alla stazione di Senigallia. Ci sono ritardi fino a tre ore per alcuni treni. Il traffico è ancora fortemente rallentato, in corso l'intervento dei tecnici. Attivi il servizio sostitutivo con bus tra Marotta e Falconara Marittima e il servizio di smart caring.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

• FA 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54)

• FA 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54)

• FA 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55)

• FA 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)

• FA 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50)

• FB 8816 Lecce (7:06) - Venezia Santa Lucia (16:08)

• FB 8811 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:50)

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 588/589 Roma Termini (10:10) - Trieste Centrale (20:15)

• IC 612 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:40)

• IC 607 Bologna Centrale (12:00) - Lecce (20:30)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (23:03)

• RV 3915 Piacenza (9:49) - Ancona (14:50)

• RV 3917 Piacenza (10:49) - Ancona (15:16)

• RV 3925 Piacenza (12:49) - Ancona (17:16)

• RV 3921 Bologna Centrale (13:34) - Ancona (16:20)

• RV 3922 Ancona (14:45) - Piacenza (19:12)

• RV 3926 Ancona (16:45) - Piacenza (21:10)

• R 4240 Ancona (14:15) - Rimini (15:42)

• R 4288 Ancona (16:15) - Rimini (17:35)

Treni parzialmente cancellati

• RV 3911 Piacenza (8:49) - Ancona (13:53): cancellato tra Marotta (13:12) e Falconara Marittima (13:41)

• RV 3918 Ancona (12:45) - Piacenza (17:10): cancellato tra Falconara Marittima (12:55) e Marotta (13:11)

• R 4236 Ancona (13:15) - Pesaro (14:15): origine da Falconara Marittima (13:28)

• R 4247 Pesaro (15:07) - Ancona (15:58): origine da Falconara Marittima (15:44)

Treni cancellati

• R 4238 Ancona (13:45) - Rimini (15:05)

• R 4242 Ancona (15:15) - Pesaro (16:12)

• R 4249 Rimini (15:45) - Ancona (17:00)

