Un altro tragico incidente sull'autostrada A14: muore un giovane di 28 anni, gravemente ferito l'amico di 34

ANCONA - Ancora sangue, ancora lacrime. E' di un morto e di un ferito grave il tragico bilancio dell'ennesimo incidente sull'autostrada A14, la notte scorsa attorno alle 4,30 del mattino. Nel fuori strada, avvenuto nel tratto tra i caselli di Ancona nord e Ancona sud, direzione nord, è morto un giovane di 28 anni.

Stando a quanto è stato ricostruito dalla Polizia stradale di Fano, intervenuta per i rilievi, il Fiat Doblò con a bordo due giovani, forse per un colpo di sonno, è finito sul new jersey e si è ribaltato. Sembra che alla guida ci fosse un 34enne, di San Benedetto, che è rimasto gravemente ferito ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non c'è stato invece niente da fare per il passeggero di 28 anni, residente a Monteprandone, che è deceduto.

Sul posto, oltre alla pattuglia della Polizia stradale di Fano, i vigili del fuoco e il 118. Il personale sanitario, dopo le prime cure, ha accompagnato il ferito all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso.