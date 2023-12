Terremoto nel sud delle Marche: scossa di Magnitudo 3.6 ​con epicentro nel “cratere”

MACERATA - Il terremoto torna a spaventare le Marche, proprio nel cratere del sisma del 2016. Una scossa di Magnitudo 3.6 si è in fatti verificata alle 21.16, con epicentro a Ussita, zona Sibillini in provincia di Macerata. la scossa è distintamente avvertita dalla popolazione nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, con diverse chiamate ai vigili del fuoco. Per fortuna, al momento, non sono stati segnalati danni a persone o cose.