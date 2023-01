L'epicentro si sposta al largo ma trema ancora l'Adriatico di fronte alle Marche: scossa di terremoto di magnitudo 3.7

ANCONA - Occhi puntati sul mare Adriatico, e non soltanto per lo sbarco d Ancona dei migranti delle navi Ocean Viking e Geo Barents: continua infatti lo sciame sismico che da mesi sta interessando l'Adriatico al largo delle coste delle Marche. Questa mattina, infatti, si sono verificate due nuove scosse di terremoto, anche se la più forte (alle 8,06 di Magnitudo 3.7) ha avuto un epicentro un po' più al largo (circa 50 km da Pesaro) ripetto alle recenti. Epicentro "classico", invece, a circa 30 km da Fano, per una scossa precedente e più piccola, di Magnitudo 2.4.