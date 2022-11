Devastante scossa di terremoto nelle Marche: paura e pensieri. Magnitudo 4.9 poi aggiornata a 5.7

ANCONA - Incredibile scossa di terremoto. Ore 7.08 la terra trema, paura in tutte le Marche. E dopo quella scossa un minuto dopo, un'altra. Magnitudfo 4.9 ma è solo una prima stima perchè alcune voci parlano di un'entità pari a 5,7. Gente in strada, terrore in tutte le Marche. E i comuini stanno predisponendo la chiusura delle scuole.