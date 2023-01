Sveglia con il terremoto: scossa di magnitudo 4.1 in Romagna. E continua lo sciame in Adriatico. Fermati i treni, ritardi e disagi

PESARO - Risveglio con la scossa di terremoto per il nord della regione Marche. Alle 6.32 di oggi, infatti, si è verificato un terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a Gambettola (Forlì Cesena). La scossa è stata distintamente avvertita soprattutto nelle zone costiere del nord della regione, nel Pesarese (dove giovedì per una scossa similie era stata evacuata la questura per precauzione) e nell'Anconetano. Non si tratta dell'unica scossa localizzata tra Gambettola e Cesenatico, una zona che si è "attivata" negli ultimi giorni. Nella notte infatti sono state registrate scosse alle 23.55 (2.3), alle 3.00 (1.7), alle 6.38 e alle 6.46 (2.2) , alle 7.06 (1.8), alle 7.17 (1.8) e alle 8.13 (1.5).

Treni fermi fino a Rimini

Per verificare le conseguenze del terremoto di questa mattina, è stata sospesa la circolazione ferroviaria in Romagna, fra Bologna e Rimini e fra Rimini e Ravenna. La chiusura, che scatta in automatico, per precauzione, in caso di terremoti, sta provocando disagi e ritardi.

Ciao ciao, Marche: in un anno fuggiti 9mila under 40. Il dossier di Confartigianato consegnato alla sottosegretaria Albano

Lo sciame in Adriatico

Intanto prosegue anche lo sciame sismico partito mesi con scosse localizzate nel mare Adriatico, con epicentro qualche chilometro al largo delle province di Ancona e Pesaro-Urbino. La scossa più forte (2.5) è stata alle 00.36, con una replica più leggera (2.1). Alle 3.50. Le scosse, sia quelle "romagnole" che quelle "adriatiche" sono state distintamente avvertite dalla popolzione, ma al momento, per ortuna, non ri registrano danni a persone o cose.