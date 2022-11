Terremoto e alluvione, il governo studia un provvedimento. Acquaroli presto a Roma dal ministro

ROMA- Il governo ha allo studio un provvedimento sulla sicurezza del territorio marchigiano. Lo ha anticipato il governatore Francesco Acquaroli ringrazianto il ministro Musumeci che in mattinata ha assicurato al presidente della Regione la vicinanza del governo dopo il sisma e l'alluvione: «Ho voluto sentire il presidente della Regione Marche per assicurargli la vicinanza del governo Meloni alle famiglie ed alle imprese danneggiate dalle recenti calamità - ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci - . Nnei prossimi giorni, assieme ai tecnici, incontrerò a Roma il governatore Acquaroli per una analisi dettagliata dei danni subìti e degli interventi strutturali da progettare per mitigare il rischio delle alluvioni».

Un provvedimento del governo per le Marche ferite

«Ringrazio il ministro Musumeci per l'attenzione dimostrata per il territorio marchigiano e le zone colpite dall'alluvione dello scorso settembre, rinnovando la concreta vicinanza già espressa dal presidente Meloni durante il discorso di insediamento alle Camere e da altri esponenti dell'esecutivo». Si Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ringraziato pubblicamente il minsitro: «Nei prossimi giorni avremo modo di incontrarci e confrontarci sulle misure da intraprendere per la messa in sicurezza del territorio, per la quale è già allo studio un provvedimento, e anche rispetto alle recenti scosse di terremoto a largo della costa marchigiana» conclude.