Terremoto, solo una settimana per prenotare i contributi per la ricostruzione: ecco quando scadono i termini

ANCONA - La ricostruzione procede a ritmi alterni ma c'è ancora chi non ha presentato la richiesta per il contributo di ricostruzione. E c'è tempo fino al 15 novembre per "prenotare" il contributo di ricostruzione da parte dei proprietari degli edifici nelle Marche danneggiati dal sisma 2016 che ancora non l'hanno fatto.

Contributi ricostruzione, entro il 15 la prenotazione dei fondi

Una settimana di tempo per avviare la comunicazione telematica alla struttura commissariale, come ricordano gli stessi uffici che fanno capo al commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto, Giovanni Legnini. Il termine per inoltrare la manifestazione di volontà a richiedere il contributo, in mancanza della quale decade il diritto al contributo stesso, è stato esteso con l'ordinanza 128 al prossimo martedì 15 novembre 2022. Sulla piattaforma telematica risultano già presentate 28.841 manifestazioni di volontà.