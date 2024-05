ANCONA Una bellezza raffinata, capace di conquistare chi ha occhio per i dettagli. Una bellezza da film. Non stupisce, dunque, che le Marche siano state scelte nel tempo da quotati registi per fare da set a produzioni per il piccolo e il grande schermo. Una tradizione che parte da lontano - già nel 1943 Luchino Visconti scelse di girare ad Ancona una parte del suo capolavoro Ossessione - e che vede nella decisione di Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani di utilizzare il capoluogo dorico come sfondo del loro cinepanettone da proiettare nelle sale il prossimo Natale, l’esempio più recente.

I precedenti

Ma la lunga serie di ciak illustri nella gettonatissima Ancona non finisce qui. Nel 2001 venne scelta dal regista Nanni Moretti come location per lo struggente La stanza del figlio, capace di aggiudicarsi la Palma d’Oro al Festival di Cannes e il David di Donatello. E c’è ancora oggi il murales di Monica Vitti sotto l’iconica lanterna rossa nel porto dorico per ricordare il celeberrimo La ragazza con la pistola a cui ha fatto da set. Spostandoci di qualche chilometro, lo scorso 5 febbraio sono iniziate le riprese di Alex Bravo, poliziotto a modo suo, fiction che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 dal prossimo inverno. La location principale è Senigallia, ma le riprese hanno toccato anche Ancona e il Conero. Protagonista l’attore Marco Bocci, che di serie tv ne sa qualcosa: a renderlo famoso è stato soprattutto il personaggio di Nicola Scialoja in Romanzo Criminale-La serie, capolavoro targato Stefano Sollima.

L’ermo colle

Ma non sono solo capoluogo regionale e dintorni ad attirare l’attenzione dei registi. Spostiamoci a Recanati, la terra che ha dato i natali al poeta Giacomo Leopardi. Qui tanto parla di lui e per questo il regista Mario Martone ha scelto proprio questa città per girare, nel 2014, il film Il giovane favoloso, che si concentra su alcuni degli anni della vita della celebre penna, interpretata dall’ottimo Elio Germano. Più recente la prova d’attore in terra marchigiana di Riccardo Scamarcio, rimasto stregato da Ascoli Piceno durante le riprese de L’Ombra del giorno, girato nel 2021 da Giuseppe Piccioni. E ancora: tra Ancona, Numana ed Ascoli Piceno, nel 2023, sono state girate le scene del telefilm per Canale 5 I fantastici 5 con protagonista Raoul Bova, passato tutt’altro che inosservato. Ma se vogliamo riportare indietro le lancette, i cieli marchigiani del cinema hanno visto brillare stelle senza pari. Come l’indimenticato Totò, protagonista nel 1965 de La Mandragola, con molte scene girate tra il centro di Urbino ed Urbania. Le Marche hanno una bellezza che buca lo schermo, insomma. E sfornano anche grandi talenti del cinema. L’ultimo esempio è il regista Roberto Minervini, trionfatore a Cannes con il suo I dannati. Il film si è accaparrato il premio per la migliore regia nella sezione Un Certain Regard.

Un appeal poco sfruttato

Potenzialità, quelle espresse dalle Marche del cinema, che però non vengono colte appieno. Il turismo cinematografico è un segmento ancora poco esplorato e, così, ci facciamo surclassare da paesi come Gubbio e Spoleto che, facendo da sfondo alla fiction Don Matteo, hanno visto crescere il loro appeal turistico, con ottimo ritorno in termini di presenze. Perché film di risonanza internazionale come La stanza del figlio non sono riusciti a trasformare anche Ancona in una meta da cine-turismo? Marche Film Commission e l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche parlano di effetto propulsivo del cinema per attirare viaggiatori. Ma fin qui la nostra regione, nonostante i capolavori a cui ha fatto da sfondo, questo effetto l’ha visto molto poco.